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5 de octubre de 2026 - 17:37
Deportes.

Regional Amateur: así quedaron los cruces de los equipos jujeños en la segunda ronda

Los equipos jujeños clasificados a la siguiente instancia ya conocen sus rivales. La ida será el 11 de octubre y la revancha, el 18.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El Torneo Regional Federal Amateur entra en una instancia decisiva y los representantes de Jujuy ya tienen definido su camino en la segunda ronda de la Región Norte. La serie se disputará a partidos de ida y vuelta, con encuentros programados para el 11 y el 18 de octubre de 2026.

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Seis equipos jujeños continúan en carrera: Talleres de Perico, Deportivo Luján, Altos Hornos Zapla, Los Perales, Atlético San Pedro y Sportivo Alberdi.

Talleres tendrá una exigente serie ante Mitre de Salta

Talleres de Perico deberá medirse con Mitre de Salta tras quedar segundo en su grupo. El conjunto salteño tendrá la ventaja de disputar el primer partido como local, mientras que la definición de la serie será en Jujuy.

El ganador de esta llave enfrentará en la tercera ronda al vencedor del cruce entre San Pedro de San Pedro y Pocitos de Tartagal.

Deportivo Luján buscará avanzar ante Sportivo Alberdi

Otro de los representantes jujeños será Deportivo Luján, que enfrentará a Sportivo Alberdi de Libertador General San Martín.

En esta serie, el equipo de Libertador será local en el primer encuentro, por lo que Luján tendrá la posibilidad de cerrar la llave jugando en condición de local. Quien avance de este cruce deberá enfrentar en la siguiente etapa al ganador de la serie entre Altos Hornos Zapla y Los Perales.

Zapla y Los Perales frente a frente

Uno de los enfrentamientos más destacados de la segunda ronda tendrá como protagonistas a dos equipos de la provincia: Altos Hornos Zapla y Los Perales.

El Merengue será visitante en el primer partido y tendrá la ventaja de definir la clasificación como local en la revancha.

San Pedro se medirá con Pocitos de Tartagal

San Pedro de Jujuy tendrá como rival a Pocitos de Tartagal en una de las llaves de la segunda ronda.

El conjunto del ramal disputará el primer partido como visitante, ya que Pocitos será local en la ida. De esta manera, San Pedro contará con la posibilidad de definir la serie ante su gente en el encuentro de vuelta.

Todos los cruces de la segunda ronda de la Región Norte

Los enfrentamientos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Concepción FC vs. Estación Experimental

  • Ateneo Alderetes vs. Central Norte

  • Libertad de Metán vs. Redes de la Patria

  • Villa San Antonio vs. Los Cachorros

  • San Pedro vs. Pocitos de Tartagal

  • Mitre de Salta vs. Talleres de Perico

  • Deportivo Luján vs. Sportivo Alberdi

  • Altos Hornos Zapla vs. Los Perales

El camino hacia las siguientes rondas

La tercera ronda se disputará el 25 de octubre y el 1 de noviembre.

En esa instancia, el ganador de San Pedro-Pocitos enfrentará al vencedor de Mitre-Talleres, mientras que el ganador de Zapla-Los Perales se medirá con quien avance entre Deportivo Luján y Sportivo Alberdi.

Por lo tanto, Jujuy podría tener incluso dos cruces provinciales en la tercera ronda: uno entre San Pedro y Talleres, y otro entre Deportivo Luján y el ganador de Zapla-Los Perales.

Posteriormente, la cuarta ronda tendrá sus partidos el 8 y 15 de noviembre, mientras que la quinta ronda de la Región Norte se disputará el 22 y 29 de noviembre.

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