Jujuy Básquet recibirá a Barrio Jardín de Tucumán este martes 24 de noviembre, desde las 21:30, en el estadio Federación de Básquet, por la séptima fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

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El equipo dirigido por Guillermo Tasso llega después de una importante victoria frente a Bochas Sport Club de Córdoba, resultado que le permitió mejorar su posición y alcanzar un registro de dos triunfos y cuatro derrotas.

El entrenador destacó la importancia de haber conseguido una victoria y aseguró que el objetivo es continuar mejorando el rendimiento colectivo.

“Lo importante fue ganar, ahora estamos 2-4 y es a donde apunto, a seguir subiendo” , expresó Tasso.

Jujuy Básquet derrotó a Villa San Martín por 66 a 59. Un gran tercer cuarto fue decisivo para conseguir su primer triunfo de la temporada.

Además, remarcó que todavía es temprano para pensar en los playoffs y que la prioridad es recuperar terreno después de un comienzo complicado.

“Tenemos que concentrarnos en el próximo rival y achicar la brecha del mal inicio que tuvimos”, sostuvo.

Los Cóndores quieren hacerse fuertes de local

El encuentro ante Barrio Jardín será el tercer partido consecutivo como local de una serie de cinco compromisos programados en el estadio Federación.

Por su parte, Luciano Tambucci, quien convirtió 16 puntos frente a Bochas Sport Club, destacó el potencial del equipo para seguir mejorando.

“Lo importante es haber ganado, queremos escalar en la tabla, tenemos equipo, tenemos con qué hacerlo”, afirmó el ala-pívot.

Con el acompañamiento de su público, Jujuy Básquet buscará sumar una nueva victoria y continuar su recuperación en la Liga Argentina.