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1 de noviembre de 2026 - 19:31
Deportes.

Jujuy Básquet Adaptado clasificó al Final Four de la Liga Nacional

Jujuy Básquet Adaptado logró dos victorias y una derrota en la semifinal disputada en Gorriti y aseguró su lugar en el Final Four nacional.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujuy Básquet Adaptado&nbsp;

Jujuy Básquet Adaptado 

Jujuy Básquet Adaptado consiguió el segundo puesto en la cuadrangular semifinal disputada en el estadio del Club Atlético Gorriti. Con dos victorias y una derrota, logró avanzar a la instancia decisiva del certamen nacional.

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Jujuy Básquet Adaptado

Jujuy Básquet Adaptado

Jujuy fue sede de una instancia nacional

Por primera vez, la provincia recibió una cuadrangular semifinal de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. La competencia se desarrolló durante dos jornadas en el estadio del Club Atlético Gorriti y reunió a cuatro equipos de distintos puntos del país.

El gobernador Carlos Sadir acompañó el cierre del torneo y destacó el desempeño de los deportistas, en una instancia que tuvo como protagonista al conjunto local.

Cómo quedó la tabla de posiciones

DIMOT, de San Rafael, Mendoza, finalizó en el primer lugar tras ganar sus tres encuentros y sumar seis puntos.

Por su parte, Jujuy Básquet Adaptado consiguió dos victorias y una derrota, alcanzó cinco unidades y se ubicó en el segundo puesto. Detrás quedaron CEF 17, de Corrientes, con cuatro puntos, y FUDITUC, de Tucumán.

De esta manera, DIMOT y Jujuy Básquet Adaptado consiguieron la clasificación al Final Four.

Quiénes jugarán la instancia decisiva

En la definición del campeonato también participarán FUDIAG, de Alta Gracia, Córdoba, y Brown, de Buenos Aires.

El Final Four se disputaría entre fines de noviembre y principios de diciembre, aunque la fecha y la sede todavía deben confirmarse.

Sadir destacó el valor del básquet adaptado

Durante el encuentro, el gobernador valoró el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los jugadores y jugadoras. También remarcó la importancia de esta disciplina como herramienta de inclusión social, integración y desarrollo personal.

"Verlos jugar es increíble por la fuerza y las ganas que ponen. Son ejemplos deportivos que nos gustaría que muchos imiten y que más personas se sumen a esta actividad", expresó.

Además, señaló que el deporte favorece la participación, el encuentro y la construcción de vínculos de amistad, al tiempo que permite a los deportistas competir en distintos puntos del país y representar a Jujuy.

Entregaron reconocimientos a los equipos participantes

En el marco de la jornada de cierre, Sadir entregó reconocimientos a jugadores y jugadoras de los equipos que participaron de la competencia.

También estuvo presente la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola. La actividad contó con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de la Oficina de Gestión de la Gobernación, encabezada por Gustavo Carrasco.

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