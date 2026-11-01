Halloween en Jujuy: las mejores fotos de una noche de disfraces

Halloween se vivió a pleno en Jujuy este 31 de octubre. Disfraces, dulces y mucha diversión en una galería con las mejores imágenes.
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: Fabián González, fotógrafo (@fabiangonzalez.foto).
📸 Créditos fotográficos: TodoJujuy
📸 Créditos fotográficos: TodoJujuy
📸 Créditos fotográficos: TodoJujuy
📸 Créditos fotográficos: TodoJujuy
📸 Créditos fotográficos: TodoJujuy
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.