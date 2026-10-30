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30 de octubre de 2026 - 19:49
Diversión.

Canal 4 y el club Comercio festejarán Halloween este sábado en Alto Comedero

El evento será este sábado en Alto Comedero, con personajes de terror, música, regalos y actividades para disfrutar en familia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

El Club Sportivo Comercio de Alto Comedero se prepara para celebrar Halloween junto a Canal 4, con una propuesta destinada a los niños y sus familias. La actividad se realizará este sábado 31 de octubre, de 18 a 21 horas, en el predio ubicado en la esquina de avenida Forestal y Snopek, con una invitación abierta a toda la comunidad.

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Adrián Montalvo, presidente del Club Sportivo Comercio, y Claudio Carranza, representante del área de Ventas de Canal 4, brindaron detalles sobre la jornada, que contará con una ambientación especial, figuras de terror, música, golosinas y diferentes sorpresas.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween en Alto Comedero: una propuesta para toda la familia

“Esperamos a todos los chicos, a toda la familia que venga disfrazada. Festejamos Halloween de la mano de Canal 4, que es un sponsor que nos está apoyando, así que muy contentos por eso”, expresó Montalvo.

El presidente del club explicó que la iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro y recreación para las familias del barrio, que podrán acercarse para disfrutar de una tarde diferente. “Entendiendo que es una movida cultural que ya está inserta en nuestra sociedad, decidimos, como todos estos últimos años, tratar de hacerlo. Darles esa contención a los chicos, que vengan”, señaló.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Figuras de terror, fotografías y golosinas

Para ambientar el predio, los organizadores prepararon distintas figuras relacionadas con Halloween, realizadas con la colaboración de un artista de Alto Comedero.

“Hicimos varios muñecos que un artista acá de Alto Comedero, Ezequiel Fernando, nos ayudó a hacer. Son figuras de terror para poder darle un poco más de ambiente a este festejo de Halloween. Vamos a poner música seguramente, a ambientar todo este espacio en estilo Halloween y seguramente todos los chicos sí o sí se van a llevar golosinas, bolsitas de caramelo”, adelantó.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Halloween con Canal 4 y club Comercio.

Canal 4 acompañará el festejo con regalos y sorpresas

Por su parte, Claudio Carranza destacó el acompañamiento de Canal 4 a esta iniciativa comunitaria y anticipó que habrá regalos para los participantes.

“La empresa siempre tiene un compromiso social muy grande y sobre todo cuando los actores son los niños, que son muy importantes para nosotros. Es poner nuestro granito de arena para devolver un poco a la sociedad y a nuestros clientes la fidelidad y la confianza que siempre tienen con nosotros”, expresó.

Además, confirmó que estarán presentes con una carpa y asesores comerciales para acompañar las actividades.

“Tenemos muchas sorpresas, vamos a estar colaborando acá con Adrián, con el club. Con muchos regalos, muchas sorpresas, así que vamos a estar acá acompañando”, agregó.

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