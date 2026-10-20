Horóscopo de octubre 2026: ¿Qué dice tu signo en el mes de Halloween?

Conocé el lado más oscuro de cada signo del zodiaco en el mes de Halloween.

Desde la perspectiva astrológica , octubre propone explorar aspectos de nosotros mismos que habitualmente permanecen fuera de la vista. Con la llegada de Halloween cada vez más cerca, las figuras monstruosas, las zonas sombrías y los temores cobran protagonismo.

País. Por qué es feriado hoy 12 de octubre: el significado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

En ese contexto, surge una pregunta: ¿cómo se manifiesta esa faceta más oscura que habita en cada persona? Durante este año, la configuración astrológica de octubre está atravesada por dos movimientos relevantes: Venus se encuentra en fase retrógrada en Escorpio, mientras que Mercurio se encamina hacia el mismo proceso en ese signo.

Dentro de la astrología, Escorpio se vincula con las emociones intensas, las pulsiones más íntimas, aquello que se mantiene en secreto y las etapas de cambio profundo.

A partir de este escenario, la astróloga y escritora Lu Gaitán, autora del libro Lilith, bestias y monstruos (Planeta), invita a utilizar el mes asociado con las brujas para indagar en las facetas más difíciles de aceptar de cada uno de los signos del zodiaco.

El objetivo no consiste en clasificar a los signos zodiacales entre "buenos" y "malos", sino en detectar qué rasgos de la personalidad, cuando se manifiestan de manera desmedida, pueden terminar siendo perjudiciales.

Con ese propósito, Gaitán plantea una serie de interrogantes para analizar actitudes, conflictos internos y modos de vincularse con otras personas. La especialista señala que este ejercicio de introspección puede realizarse tomando como referencia el signo solar, el Ascendente o la posición de la Luna en la carta natal.

El lado oscuro de cada signo del zodiaco

La astróloga Lu Gaitán describió las facetas más sombrías de cada uno de los signos del horóscopo:

Aries: sus rasgos más oscuros

Perteneciente al elemento Fuego, Aries se distingue por su autonomía, su capacidad para tomar la iniciativa y su temperamento impulsivo. No obstante, su tendencia a querer imponer su propia voluntad puede hacer que deje de lado las necesidades ajenas, reaccione con impaciencia o le cueste considerar opiniones diferentes de la suya.

La astróloga plantea: “¿Estás siendo leal a vos mismo o simplemente estás siendo egoísta y chocás con todo el mundo?”.

Tauro: cuál es su lado oscuro

Tauro pertenece al elemento Tierra y se caracteriza por su apego a lo estable, su perseverancia y su necesidad de sentirse seguro. Si bien prefiere los entornos previsibles y las costumbres conocidas, esa inclinación también puede llevarlo a aferrarse demasiado a sus posturas, rechazar cualquier modificación y esperar que quienes lo rodean se acomoden a sus deseos.

Gaitán invita a preguntarse: “¿Estás priorizando tu bienestar o simplemente estás imponiendo tus tiempos a los demás?”.

Géminis: cuál es su lado oscuro

Dentro del elemento Aire, Géminis sobresale por su interés en descubrir cosas nuevas, su versatilidad y su habilidad para expresarse e interactuar con los demás. Sin embargo, esa capacidad para ajustarse a distintos escenarios también puede derivar en dificultades para tomar decisiones, actitudes contradictorias o cambios de opinión condicionados por cada situación.

La especialista propone reflexionar: “¿Sos flexible o estás cambiando de opinión según la ocasión para caer bien parado?”.

Cáncer: cuál es su lado oscuro

Cáncer, perteneciente al elemento Agua, se distingue por su naturaleza emotiva, su inclinación a proteger a quienes quiere y la importancia que les otorga a los lazos familiares. Si bien su sensibilidad le permite conectar profundamente con sus emociones, también puede convertirse en una limitación cuando tiende a quedar atrapado en su mundo emocional y le cuesta comprender los sentimientos o las necesidades de las personas que lo rodean.

Gaitán pregunta: “¿Estás conectado a lo que sentís o te estás mirando el ombligo como si fuera lo único importante del mundo?”.

Leo: cuál es su lado oscuro

Leo, regido por el elemento Fuego, se vincula con la imaginación, la seguridad en sí mismo y la capacidad de conducir a otros. Disfruta mostrar sus talentos, ocupar un lugar destacado y recibir la aprobación de quienes lo rodean. No obstante, cuando el deseo de sentirse apreciado se vuelve desmedido, puede derivar en una actitud demasiado orgullosa o en una necesidad permanente de ser el centro de las miradas.

La astróloga plantea: “¿Sos un líder nato o estás buscando ocupar un lugar protagónico a cualquier costo?”.

Virgo: cuál es su lado oscuro

Virgo, perteneciente al elemento Tierra, sobresale por su pensamiento metódico, su sentido del orden y su minuciosidad. Sin embargo, su afán por alcanzar resultados impecables puede convertirse en una fuente de presión constante, llevarlo a concentrarse en exceso en las fallas o hacer que demore ciertas determinaciones por temor a cometer equivocaciones.

La experta propone preguntarse: “¿Estás perfeccionándote o estás buscando excusas para no hacer y no frustrarte?”.

Libra: cuál es su lado oscuro

Libra, regido por el elemento Aire, se caracteriza por su interés en mantener la concordia, su capacidad para mediar y la importancia que les concede a los vínculos interpersonales. Aunque procura encontrar puntos de equilibrio y mantenerse al margen de las discusiones, esa actitud puede llevarlo a necesitar constantemente el visto bueno de los demás o a preocuparse más por la impresión que causa que por lo que realmente quiere.

La especialista plantea: “¿Querés vincularte con otros o solamente querés tener admiradores que te digan cosas lindas?”.

Escorpio: cuál es su lado oscuro

Escorpio, perteneciente al elemento Agua, se vincula con las emociones intensas, el apasionamiento y los cambios profundos. Aunque tiene facilidad para explorar sus sentimientos más íntimos, esa misma profundidad emocional puede llevarlo a experimentar celos, sospechar de las intenciones ajenas o intentar mantener bajo su dominio ciertas circunstancias.

Gaitán invita a reflexionar: “¿Tu drama es producto de la intensidad o es una performance para no hacer un proceso profundo y real?”.

Sagitario: cuál es su lado oscuro

Sagitario, regido por el elemento Fuego, se distingue por su energía, su espíritu autónomo y su deseo de vivir sin ataduras. Si bien suele destacarse por decir lo que piensa de manera directa, esa franqueza puede transformarse, en determinadas circunstancias, en reacciones precipitadas o comentarios poco cuidadosos que hieren la sensibilidad de los demás.

La astróloga pregunta: “¿Estás siendo sincero o simplemente estás haciendo catarsis sin registrar el contexto?”.

Capricornio: cuál es su lado oscuro

Capricornio, perteneciente al elemento Tierra, se caracteriza por su compromiso, su constancia y su capacidad para mantenerse enfocado en sus objetivos. Sin embargo, su tendencia a querer tener todo bajo control y transmitir una imagen de fortaleza puede llevarlo a protegerse detrás de una coraza emocional, ocultar sus sentimientos más sensibles o tomar distancia de las personas que buscan generar un vínculo cercano con él.

La experta plantea: “¿Te sentís solo o hacés un gran esfuerzo para que nadie se te acerque?”.

Acuario: cuál es su lado oscuro

Acuario, regido por el elemento Aire, sobresale por su pensamiento poco convencional, su autonomía y su perspectiva singular sobre la realidad. Si bien aprecia la posibilidad de actuar con libertad y se muestra abierto a planteamientos novedosos, también puede adoptar una actitud fría o distante, aferrarse demasiado a sus propias ideas y encontrar obstáculos a la hora de comunicar sus emociones.

La astróloga propone preguntarse: “¿Nadie te entiende o vos no sabés cómo hacerte entender?”.

Piscis: cuál es su lado oscuro

Piscis, perteneciente al elemento Agua, se distingue por su mundo emocional, su facilidad para ponerse en el lugar de los demás y su creatividad. Sin embargo, esa profunda conexión con los sentimientos ajenos puede impulsarlo a esquivar circunstancias difíciles de afrontar, construir una visión poco realista de lo que sucede o refugiarse en su imaginación como una forma de alejarse de los conflictos.

Gaitán invita a reflexionar: “¿Estás evitando el conflicto innecesario o estás escapándote de la vida?”.