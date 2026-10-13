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13 de octubre de 2026 - 08:27
Sociedad.

Martes 13: cuál es su significado y por qué se lo asocia con la mala suerte

Este martes 13 de octubre vuelve a despertar supersticiones y creencias populares. Conocé el origen de esta fecha y por qué muchos le temen.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Supersticiones por el Martes 13

Supersticiones por el Martes 13

Cada vez que el calendario marca un martes 13, resurgen las supersticiones relacionadas con la mala suerte. Para algunas personas se trata de una jornada como cualquier otra, mientras que otras prefieren evitar decisiones importantes, viajes o celebraciones por temor a que algo salga mal.

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Este martes 13 de octubre de 2026 no es la excepción. La fecha está rodeada de creencias que se transmiten de generación en generación y que tienen sus raíces en la mitología, la religión y distintos acontecimientos históricos. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre que este día atraiga desgracias.

Supersticiones por el Martes 13

Supersticiones por el Martes 13

¿Por qué el martes 13 se considera un día de mala suerte?

El origen de esta superstición se relaciona con la combinación de dos elementos que, por separado, adquirieron connotaciones negativas: el día martes y el número 13.

En la antigua Roma, el martes estaba vinculado con Marte, el dios de la guerra, asociado con la violencia, los conflictos y la destrucción. Por esta razón, se consideraba una jornada poco favorable para iniciar proyectos importantes o realizar celebraciones.

A esta creencia se suma un acontecimiento histórico: la caída de Constantinopla, ocurrida el martes 29 de mayo de 1453, cuando la ciudad fue conquistada por el Imperio Otomano. El hecho marcó el final del Imperio Bizantino y suele mencionarse entre las explicaciones de la mala fama de los martes, aunque no hay pruebas de que haya dado origen a la superstición. Historia Nacional Geographic+1

Por su parte, el número 13 también tiene una fuerte carga simbólica en la tradición cristiana. En la Última Cena participaron Jesús y sus doce apóstoles, es decir, trece personas, antes de la traición de Judas y la posterior crucifixión.

Además, en el capítulo 13 del Libro del Apocalipsis aparece la figura de la bestia, vinculada en distintas interpretaciones religiosas con el mal.

La asociación negativa también se encuentra en otras tradiciones. En el tarot, la carta número 13 representa la Muerte, aunque su significado también está relacionado con los cambios y las transformaciones. En Argentina, el 13 es conocido como "la yeta" en la tradicional tabla de los sueños utilizada para la quiniela.

Las supersticiones más conocidas del martes 13

Una de las frases populares que mejor resume estas creencias es "En martes 13, ni te cases ni te embarques". El refrán refleja la costumbre de evitar situaciones importantes durante esta fecha.

Entre las supersticiones más extendidas aparecen:

  • Evitar casarse o comprometerse.

  • No comenzar viajes largos.

  • Postergar negocios o decisiones importantes.

  • Evitar sentarse a una mesa con trece comensales.

  • No iniciar proyectos o mudanzas durante esta jornada.

Incluso, en algunos edificios y hoteles se evita identificar al piso número 13, como una manera de responder a las supersticiones de sus ocupantes.

¿Qué diferencia hay entre el martes 13 y el viernes 13?

Aunque ambas fechas están relacionadas con la mala suerte, la principal diferencia se encuentra en las tradiciones culturales de cada región.

En Argentina, España y otros países de América Latina, el martes 13 es considerado un día de malos presagios. En cambio, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, esa creencia está vinculada principalmente con el viernes 13.

En este último caso, la superstición también está asociada con el cristianismo, debido a que la crucifixión de Jesús ocurrió un viernes. Con el paso del tiempo, la fecha adquirió notoriedad internacional, especialmente por películas de terror como Viernes 13.

Sin embargo, el número 13 no tiene una interpretación negativa en todas las culturas. Para los antiguos pueblos nahuas, por ejemplo, formaba parte fundamental de su calendario ritual y tenía un valor sagrado. En Italia, por otra parte, el número tradicionalmente relacionado con la mala suerte es el 17.

De esta manera, el martes 13 continúa siendo una fecha cargada de simbolismo. Aunque sus orígenes se mezclan con mitos y acontecimientos históricos, su fama se mantiene principalmente por las costumbres y creencias populares que sobreviven hasta la actualidad.

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