Imagen ilustrativa.

A través de sus redes socailes, desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), afirmaron que la decisión se tomó “en el Plenario de Secretarías Generales de CONADU HISTÓRICA, en función de los mandatos de sus asociaciones de base de todo el país”.

“Se resolvió la no toma de exámenes finales universitarios durante diciembre y trabajar por la confluencia de las medidas de fuerza con las demás federaciones sindicales universitarias”, afirmaron.

Además sostuvieron que “esta decisión es la respuesta colectiva de la docencia ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el congelamiento salarial de noviembre y la profundización de la crisis universitaria como consecuencia de la política deliberada de ajuste y desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei”.

Inflación y aumentos salariales En el comunicado dijeron también que “la inflación acumulada alcanzó el 353,9%, mientras que los incrementos salariales totalizaron apenas un 246,7%. Para cumplir con la medida cautelar firme en la Justicia, el Gobierno nacional debe otorgar una recomposición salarial del 31% sobre los salarios de octubre. Sin embargo, su respuesta en noviembre fue un 0% de incremento”.

Por último afirmaron que “no aceptaremos nunca el ajuste salarial y el ahogo presupuestario que el Gobierno nacional descarga sobre la universidad pública”.

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