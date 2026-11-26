Cómo cuidar las plantas en verano: recomendaciones frente al calor y las lluvias

Con la llegada del verano, las altas temperaturas y las lluvias frecuentes pueden afectar el crecimiento y el estado de las plantas . En este contexto, el especialista Juan Barrera brindó una serie de recomendaciones para mantener los jardines en buenas condiciones durante la temporada estival.

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“El calor, así como lo vivimos nosotros, las plantas lo sufren igual” “El calor, así como lo vivimos nosotros, las plantas lo sufren igual”

Explicó Barrera, quien destacó la importancia de observar regularmente las hojas, las flores y la humedad de la tierra para identificar las necesidades de cada especie.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que no todas las plantas tienen los mismos requerimientos de agua y exposición solar. Algunas toleran las altas temperaturas y la sequía, mientras que otras necesitan mayor frecuencia de riego y espacios protegidos del sol directo.

Cómo cuidar las plantas durante el verano

Barrera recomendó adaptar progresivamente las plantas a la exposición solar para evitar que sus hojas se quemen, se sequen o que las flores comiencen a marchitarse.

En el caso de las especies más delicadas, sugirió aprovechar el sol de las primeras horas de la mañana o de la tarde y evitar la exposición directa durante el mediodía.

Además, señaló que las lluvias intensas pueden resultar perjudiciales para determinadas variedades, como los cactus, debido a que el exceso de agua puede provocar su deterioro.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Conocer las necesidades de agua y luz de cada especie.

Controlar la humedad de la tierra.

Evitar el exceso de riego.

Proteger las plantas delicadas del sol más intenso.

Observar el estado de las hojas y las flores.

Controlar periódicamente la aparición de plagas y hongos.

Cuáles son las plantas más resistentes al calor

Para quienes buscan comenzar en el mundo de la jardinería o contar con especies que no requieran demasiados cuidados, el especialista recomendó diferentes variedades que se adaptan a las condiciones del verano.

Entre ellas destacó:

Lavanda.

Romero.

Agapantos.

Cactus.

Suculentas.

Dietes.

Zinnias.

Cosmos.

En particular, explicó que las lavandas y el romero toleran la exposición solar y los períodos de sequía, mientras que los agapantos, las zinnias y los cosmos son buenas alternativas para quienes desean mantener un jardín florecido durante la temporada.

También hizo referencia a los jazmines, reconocidos por el perfume de sus flores. Sin embargo, advirtió que requieren mayores cuidados frente a las hormigas y la exposición solar excesiva.

Cómo prevenir las plagas y qué hacer si aparecen hojas amarillas

Durante la entrevista, Barrera también abordó la aparición de plagas que pueden afectar el desarrollo de las plantas, como las hormigas, los pulgones, las cochinillas y los hongos.

El especialista remarcó que es fundamental identificar el problema antes de aplicar un tratamiento y, cuando la presencia de plagas es excesiva, recurrir a productos específicos.

Respecto a la aparición de hojas amarillas, explicó que puede responder a diferentes factores, entre ellos la exposición excesiva al sol, el exceso de riego o la presencia de hongos.

En estos casos, recomendó retirar las hojas deterioradas y observar cómo evoluciona el resto de la planta para determinar el origen del problema.

Finalmente, Barrera insistió en que la observación constante y el conocimiento de las características de cada especie son fundamentales para mantener las plantas saludables durante los meses de mayor calor y humedad.