Qué plantas resisten mejor el clima de Jujuy, según un especialista

Con la llegada de la primavera, muchos jujeños buscan renovar sus jardines, balcones y patios con plantas que aporten color y frescura. Sin embargo, elegir las especies adecuadas no depende únicamente de la estética, sino también del clima, el espacio disponible y el mantenimiento que requieren.

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En diálogo con Canal 4, Francisco Gutiérrez, licenciado en Diseño de Interiores, brindó recomendaciones para incorporar el paisajismo en los hogares de Jujuy y explicó cuáles son las tendencias de esta temporada.

Según el especialista, en Jujuy existe una marcada preferencia por las plantas con flores y colores llamativos, especialmente durante los meses de primavera.

"Al jujeño le gusta mucho el color y las flores. Últimamente en el vivero están llevando malvones, margaritas, azúcares y petunias para renovar ese cantero de primavera" "Al jujeño le gusta mucho el color y las flores. Últimamente en el vivero están llevando malvones, margaritas, azúcares y petunias para renovar ese cantero de primavera"

Estas especies permiten transformar jardines pequeños y espacios exteriores sin necesidad de realizar grandes modificaciones.

Para las viviendas tradicionales de los barrios jujeños, que suelen contar con un pequeño jardín delantero, el profesional recomendó especialmente los dietes, plantas ornamentales que ofrecen un buen resultado visual y florecen entre la primavera y el verano.

"Siempre hay que utilizar menos plantas, pero en cantidad. Entonces el efecto es diferente", explicó sobre la importancia de organizar las especies para conseguir un jardín armonioso.

Qué plantas elegir para departamentos y balcones de Jujuy

Para quienes viven en departamentos o tienen poco espacio, Gutiérrez recomendó comenzar con especies resistentes y de bajo mantenimiento.

Entre las alternativas más sencillas mencionó las suculentas, los cactus y la lengua de suegra, que requieren menos riego y son apropiadas para quienes recién comienzan a cuidar plantas.

"Son plantas que se bancan el no cuidarlas tanto y el no regarlas tanto. Entonces crecen perfectamente para quienes inician" "Son plantas que se bancan el no cuidarlas tanto y el no regarlas tanto. Entonces crecen perfectamente para quienes inician"

En ambientes interiores que reciben buena iluminación también se pueden incorporar potus, monsteras y orejas de elefante.

En cambio, especies como las orquídeas, los bonsáis y las bromelias necesitan cuidados más específicos, por lo que resultan más adecuadas para personas con experiencia.

Cuánto cuesta incorporar plantas al jardín

El paisajismo también representa una inversión económica que varía según el tamaño y la variedad de las plantas elegidas.

Durante la entrevista, Gutiérrez explicó que algunos ejemplares de mayor tamaño pueden costar entre $100.000 y $500.000, mientras que los árboles adultos pueden superar el millón de pesos.

La principal ventaja de comprar una planta desarrollada es que permite disfrutar inmediatamente de su tamaño y presencia, sin esperar varios años a que crezca.

El especialista también señaló que las plantas de interior suelen ser más costosas que muchas variedades destinadas a espacios exteriores.

El clima de Jujuy y los errores más frecuentes al cuidar plantas

Uno de los aspectos fundamentales al diseñar un jardín es tener en cuenta las condiciones climáticas de cada localidad. En Jujuy, las diferencias de temperatura, humedad y exposición solar entre las distintas regiones hacen que no todas las especies se adapten de la misma manera.

Por eso, antes de recomendar una planta, el profesional considera necesario conocer dónde estará ubicada, cuánto sol recibirá, qué tipo de suelo tendrá y cuánto tiempo podrá dedicarle su propietario.

En cuanto a los errores más frecuentes, destacó dos factores: el riego y las condiciones del suelo.

"El tema del riego y el suelo es fundamental para que esa planta crezca, se desarrolle y esté espléndida" "El tema del riego y el suelo es fundamental para que esa planta crezca, se desarrolle y esté espléndida"

También remarcó la importancia de utilizar macetas proporcionales al tamaño de cada ejemplar y realizar las podas correspondientes para mantener los jardines saludables y ordenados.

El paisajismo gana espacio en los hogares y eventos jujeños

Además de los jardines particulares, la decoración con plantas gana protagonismo en celebraciones, comercios y espacios de encuentro.

Gutiérrez explicó que una de las tendencias consiste en utilizar arreglos vegetales para ambientar ingresos, recepciones y livings, incluso incorporando pequeñas plantas o suculentas que luego pueden entregarse como recuerdo a los invitados.

También destacó el trabajo de los productores y viveristas que participan de las propuestas vinculadas a la avenida 19 de Abril, donde se exhiben diferentes alternativas ornamentales.

Para el especialista, el paisajismo va más allá de una cuestión decorativa: permite transformar los ambientes y generar espacios de descanso y conexión con la naturaleza.

"El jardín es eso, hacer una pausa y disfrutar" "El jardín es eso, hacer una pausa y disfrutar"