Cuáles son las mejores plantas para los jujeños: un especialista dejó los mejores tips

Con la llegada de la primavera, muchas personas buscan renovar jardines, patios y balcones. Juan Barrera, aficionado a las plantas , explicó cuáles son las especies que mejor se adaptan a las condiciones climáticas de Jujuy y qué errores conviene evitar al momento de elegirlas.

Policiales. Encontraron más de 500 plantas de marihuana en una finca de Tucumán

Deportes. Jujuy Básquet se prepara para la Liga Argentina con plantel renovado y la mira en los playoffs

Una de sus principales recomendaciones fue la lavanda . “ Es un caballito de batalla. Florece, tiene una buena estructura, no necesita mucho riego, soporta las heladas, el viento y el calor ”, explicó.

También destacó al romero como una buena alternativa. “ Aguanta un montón. Es como la lavanda, soporta el frío, el viento, el calor y no requiere mucha agua ”, señaló. Además, resaltó su aroma y su floración.

No todas las aromáticas necesitan los mismos cuidados. Barrera indicó que especies como salvia, romero y orégano suelen resistir bien, mientras que otras requieren mayor atención.

“La menta y la yerbabuena son plantas que requieren mucha, mucha agua y por ahí un día de mucho calor, si no las regamos, directamente se secan”, explicó. Para quienes tienen departamentos, el ficus aparece como una opción posible. “Va para departamentos, lo ponemos en una maceta, nos da altura, tiene una estructura muy linda”, indicó.

El principal error al comprar una planta

Cuidado de plantas.

Barrera remarcó que antes de comprar hay que observar el lugar en el que se piensa colocarla. “Lo primero que hay que hacer es observar dónde queremos poner esa planta. Si tiene mucha luz, si tiene mucha sombra, si podemos dedicarle tiempo, cuidarla y regarla”, explicó.

En ese sentido, advirtió: “El peor error es ir a comprar una planta sin saber después dónde la vamos a ubicar y si va a soportar o no ese lugar”.

Por ejemplo, una lavanda necesita sol pleno y no funcionará de la misma manera en un espacio con sombra.

Pequeños trucos para cuidar las plantas

Entre los recursos que pueden utilizarse en casa, Barrera mencionó carbón vegetal, cenizas, borra de café, cáscara de banana y cáscara de huevo.

Sobre la cáscara de banana explicó que puede colocarse en agua para que libere nutrientes y luego utilizar ese líquido para regar.

También diferenció entre comenzar con semillas o plantines. “Para los impacientes, el plantín. Para la gente paciente y que le gusta ver todo el proceso, la semilla”, resumió.