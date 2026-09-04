El truco de un biólogo para cultivar romero desde cero y tener una planta saludable.

Tener romero cultivado en el hogar está al alcance incluso de quienes no cuentan con un patio amplio o equipamiento específico para jardinería. Para comenzar, basta con disponer de un recipiente o bandeja destinada a la germinación, un sustrato compuesto por tierra y arena y prestar atención a una serie de cuidados sencillos .

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El cultivo puede iniciarse directamente a partir de las semillas. Una vez que los brotes hayan crecido lo suficiente y se conviertan en pequeñas plantas, será posible trasplantarlos a recipientes separados , donde podrán continuar desarrollándose.

A través de uno de los videos publicados en su canal de YouTube, Miradas Biológicas , Martín detalla el procedimiento necesario para desarrollar un cultivo de romero desde sus primeras etapas.

El creador de contenido, biólogo con formación especializada en fisiología, morfología y anatomía vegetal , explica de manera ordenada el proceso, que comienza con la preparación del sustrato y continúa hasta llegar a la obtención de semillas procedentes de una planta adulta .

Truco: ¿Cómo preparar la siembra del romero?

Antes de colocar las semillas, es fundamental acondicionar adecuadamente el recipiente que se utilizará para la germinación. Martín señala que una bandeja plástica debe contar con suficientes orificios en la parte inferior, de modo que el recipiente quede preparado para iniciar la siembra del romero.

También recomienda realizar perforaciones adicionales en los laterales y en la zona superior del contenedor. Estos agujeros permiten mejorar la ventilación y, principalmente, facilitan la salida del agua sobrante para evitar que la humedad se acumule en exceso dentro del recipiente.

Otro aspecto que requiere atención es la preparación del medio de cultivo. Martín aconseja partir de tierra negra de uso común y combinarla con arena para obtener un material menos compacto y con mayor soltura. La proporción indicada es de dos medidas de tierra por cada medida de arena.

De acuerdo con la explicación del biólogo, contar con este sustrato de características más ligeras favorece las condiciones necesarias para que las semillas de romero comiencen a desarrollarse y germinen correctamente.

Con el contenedor ya acondicionado, el siguiente paso es incorporar el sustrato hasta superar ligeramente la mitad del recipiente. Debido al reducido tamaño de las semillas de romero, estas deben distribuirse directamente sobre la parte superior de la mezcla, intentando dejar una pequeña distancia entre unas y otras para evitar que queden amontonadas.

Una vez repartidas, se agrega por encima una capa delgada de sustrato, suficiente para cubrirlas, y se ejerce una presión suave sobre la superficie. Finalmente, se añade agua con cuidado para aportar la humedad necesaria para que las semillas puedan comenzar el proceso de germinación.

Durante los primeros días, el recipiente utilizado como almácigo debe mantenerse cubierto y colocarse en un lugar donde reciba buena iluminación. Sin embargo, es preferible protegerlo de la radiación solar más intensa. Martín recomienda aprovechar el sol de las primeras horas de la mañana o el de la tarde, evitando que el recipiente quede expuesto directamente al calor y la intensidad del sol del mediodía.

También será necesario observar con atención lo que vaya creciendo en el sustrato. Al utilizar tierra convencional, es posible que aparezcan hierbas espontáneas o malezas junto a las primeras plantas de romero. Por eso, será importante distinguirlas de los brotes que corresponden al cultivo y actuar con paciencia durante esta etapa inicial.

Cómo trasplantar las primeras plantas de romero

Una vez que los primeros ejemplares hayan alcanzado un tamaño adecuado, será posible pasarlos a macetas individuales. Para realizar esta tarea, Martín aconseja elegir un recipiente que permita evacuar correctamente el exceso de agua. Al retirar cada plántula del almácigo, es importante aprovechar que el sustrato está suelto para sacar las raíces sin dañarlas.

Después de ubicar el romero en su nuevo recipiente, se acomoda la tierra alrededor de la planta ejerciendo una presión ligera y se procede a humedecerla. Un aspecto fundamental, según el especialista, es comprobar que el agua pueda escurrirse con rapidez y no quede acumulada.

Durante los primeros días tras el trasplante, conviene mantener las plantas expuestas al sol matutino o vespertino, permitiendo que se acostumbren gradualmente a las nuevas condiciones. El próximo riego debe hacerse únicamente cuando la superficie del sustrato se encuentre seca al tocarla.

Para quienes ya cuentan con una planta de romero en flor, existe también la posibilidad de recolectar semillas y utilizarlas para iniciar nuevos ejemplares. Según explica Martín, el proceso comienza una vez que las flores han perdido sus pétalos de manera natural.

Después de esa etapa, las pequeñas partes que permanecen adheridas detrás de las flores comienzan a secarse y adquirir una tonalidad diferente. Ese cambio indica que la planta ha avanzado hacia la etapa en la que será posible obtener sus semillas.

“Para asegurarnos cosechar las semillas cuando están maduras, tenemos que esperar a que estas dos pequeñas hojas se sequen, se pongan de color marrón y, si las vemos por adelante, las semillas van a estar más oscuras”. De esta manera, concluye, se podrán obtener semillas con “mucho mejor poder germinativo”.