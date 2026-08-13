jueves 13 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2026 - 18:24
Sociedad

Cuáles son las mejores plantas que alivian el estrés y fomentan la productividad

Estas plantas pueden ayudarte a crear un ambiente más relajante y recuperar el equilibrio que necesitas. Además pueden crear un entorno más agradable y relajante.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuáles son las mejores plantas que alivian el estrés y fomentan la productividad.&nbsp;

Cuáles son las mejores plantas que alivian el estrés y fomentan la productividad. 

Algunas plantas pueden contribuir a crear un ambiente más relajante y agradable, especialmente en espacios de trabajo. Aunque no sustituyen a un tratamiento para la ansiedad o el estrés, incorporarlas al hogar o al espacio de trabajo puede favorecer un entorno más tranquilo y reconfortante.

Lee además
El sencillo truco con agua oxigenada que puede ayudar a recuperar tus plantas.
Sociedad.

El sencillo truco con agua oxigenada que puede ayudar a recuperar tus plantas
Las 5 plantas que ayudan a absorber la humedad del ambiente y son ideales para el hogar.
Sociedad.

Las plantas que pueden mejorar la humedad del hogar de forma natural

Cuáles son las mejores plantas que alivian el estrés y fomentan la productividad

Las plantas no son un tratamiento para la ansiedad ni el estrés, pero pueden convertirse en grandes aliadas a la hora de crear espacios más relajantes. Colocarlas en casa, junto al escritorio o en cualquier rincón en el que pasemos buena parte del día puede aportar una sensación de calma y bienestar.

Si buscás una forma natural de relajarte, conciliar el sueño y mantener el estrés a raya, la lavanda puede convertirse en una gran aliada. Su característico aroma se puede disfrutar de distintas maneras: como planta fresca, incienso, aceite esencial o incluso en bolsitas de flores secas repartidas por armarios y cajones. Un sencillo recurso para llenar cualquier rincón de calma y bienestar.

El poto es de esas plantas que lo tienen todo: es resistente, fácil de cuidar y, además, aporta un toque de calma y frescura a cualquier rincón. Sus grandes hojas, en las que el verde se mezcla con pinceladas crema y amarillas, crean un efecto decorativo muy atractivo. Y con una buena humedad ambiental, pueden crecer todavía más bonitas y exuberantes.

Los cactus y las suculentas tienen el poder de transformar hasta el escritorio más aburrido. Además de ser fáciles de cuidar y asequibles, son una manera sencilla de darle a tu espacio de trabajo ese toque de vida que necesita.

El Espatifilo, esta preciosa planta, de hojas verdes y flores blancas, no solo destaca por su belleza y elegancia, sino también por sus propiedades. Es una de las grandes purificadoras naturales del aire que existen, por lo que resulta una opción perfecta para llenar de vida cualquier rincón de la casa.

Además de aportar un toque fresco y decorativo, ayuda a crear ambientes más agradables y acogedores, convirtiéndose en una gran aliada para espacios de trabajo o lectura donde buscamos sentirnos cómodos y relajados.

La Areca es una planta tropical originaria de Madagascar, aunque también es muy común en lugares como Malasia. Además de aportar frescura y belleza al hogar, se la reconoce por su capacidad para filtrar sustancias como el formaldehído, el xileno y el amoníaco.

Pero si hay algo que hace especial a esta planta es su capacidad para transformar cualquier espacio. Sus hojas verdes y frondosas evocan paisajes exóticos y ayudan a crear ambientes cálidos, relajados y acogedores, donde desconectar del estrés resulta mucho más fácil.

Los beneficios de tener plantas en el hogar

Tener plantas en el hogar mejora tu calidad de vida al purificar el aire, reducir los niveles de estrés y aumentar la humedad del ambiente. Cuidarlas también fomenta la concentración y proporciona un espacio visualmente más relajante y natural.

Cuidar de ellas actúa como una terapia natural que disminuye los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y reduce la presión arterial. Tenerlas en espacios de estudio o trabajo mejora la concentración, la memoria y la productividad.

Ciertas especies de aromas relajantes combaten el insomnio y mejoran la calidad del sueño. Las hojas y ramas actúan como pantallas naturales que amortiguan los sonidos estridentes y reducen el eco en interiores.

Por último, las plantas aportan vida, color y armonía a cualquier rincón de tu casa, lo que influye positivamente en el estado de ánimo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El sencillo truco con agua oxigenada que puede ayudar a recuperar tus plantas

Las plantas que pueden mejorar la humedad del hogar de forma natural

El pueblo de Tucumán que sorprende por sus paisajes y es ideal para unas escapadas de aventura

Operativo antidrogas en La Rioja: secuestran 900 gramos de cocaína y detienen a dos personas

El Gobierno habilitó a los bancos a prestar los dólares de sus clientes a todas las empresas

Lo que se lee ahora
Tras el terremoto en Colombia, especialistas explicaron cuáles son las zonas de Argentina con mayor peligrosidad sísmica y qué riesgos existen.
País.

Terremotos: cuál es el riesgo sísmico en Argentina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Estudiantes - Estudios video
Jujuy.

Las carreras que más eligen los estudiantes jujeños que terminan quinto año

Invierno en Jujuy 
Jujuy.

Se mantiene la doble alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas

Camioneros varados en Palpalá  video
Jujuy.

Camioneros varados en Palpalá por el cierre del Paso de Jama denunciaron robos

Choque entre un remis y una camioneta en el centro
Jujuy.

Choque entre un remis y una camioneta en el centro

Se incendió una casa en barrio Santa Rita, los bomberos apagaron el fuego y no hubo heridos
Jujuy.

Se incendió una casa en barrio Santa Rita, los bomberos apagaron el fuego y no hubo heridos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel