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13 de agosto de 2026 - 16:49
Economía

El Gobierno habilitó a los bancos a prestar los dólares de sus clientes a todas las empresas

Luis Caputo llamó a generar incentivos para que los argentinos mantengan sus dólares dentro del sistema financiero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno habilitó a los bancos a prestar los dólares de sus clientes a todas las empresas.

El Gobierno habilitó a los bancos a prestar los dólares de sus clientes a todas las empresas.

Luis Caputo anunció una nueva flexibilización de los créditos en dólares y ahora todas las empresas podrán acceder a financiamiento en moneda extranjera, con algunas restricciones macroprudenciales. Los detalles, en la nota.

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El Gobierno habilitó a los bancos a prestar los dólares de sus clientes a todas las empresas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció esta tarde desde el Palacio de Hacienda que el Gobierno publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para flexibilizar las condiciones de los préstamos en dólares.

La medida permitirá que los bancos puedan otorgar financiamiento en moneda extranjera a todas las empresas. “Estamos anunciando una flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas”, explicó el funcionario.

Hasta el momento, solo las empresas exportadoras o aquellas respaldadas por una garantía de un exportador podían acceder a créditos en dólares. La flexibilización responde al reclamo del sistema financiero para ampliar el acceso al financiamiento en moneda extranjera.

El Gobierno publicará el DNU esta noche y la medida entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, prevista para este viernes.

Caputo precisó que la flexibilización estará dirigida exclusivamente a las personas jurídicas y no alcanzará a las personas humanas. “Estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas”, afirmó. Además, señaló que la medida se aplicará “dentro de un marco de medidas macroprudenciales”. El ministro estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Caputo anticipó que el Banco Central difundirá una comunicación con los detalles de la medida y explicó que habrá límites para los préstamos. “Solamente van a poder prestar los bancos hasta un 15% de sus depósitos en dólares”, señaló. También mencionó exigencias de capitales mínimos y límites a la exposición crediticia.

El ministro precisó que las empresas deberán convertir a pesos los dólares obtenidos a través de estos créditos. “Si una empresa toma un crédito en dólares, tiene que liquidarlo: tiene que convertirlo en pesos”, afirmó.

En cuanto a los plazos y las tasas de interés, Caputo aseguró que serán determinados por el mercado y que seguirán las condiciones habituales de cualquier préstamo.

El Gobierno estima que la medida permitirá sumar entre US$6.000 y US$10.000 millones adicionales al mercado. “Creemos que es una medida que será excelentemente bien recibida por todas las industrias y por el sistema financiero”, sostuvo Caputo, quien destacó que contribuirá a ampliar el crédito, reducir las tasas y reactivar la economía. “Lo hacemos de manera prudencial para no generar ningún problema en la economía”, aseguró.

Las condiciones del Banco Central

Luego del anuncio de Caputo, el BCRA confirmó que el Gobierno modificará mediante un DNU el artículo 23 del Decreto 905/02. La medida permitirá ampliar el universo de empresas que pueden acceder a créditos en dólares, aunque fijará un límite: las nuevas financiaciones no podrán superar el 15% del total de los depósitos en moneda extranjera de cada banco.

El BCRA agregó que las nuevas financiaciones estarán sujetas a un “tratamiento prudencial más exigente” y detalló tres condiciones:

Capital: el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del que se aplica a otras financiaciones de características similares.

Exposición crediticia: estos préstamos computarán 1,25 veces la exposición que correspondería bajo el régimen general a la hora de calcular los límites de cada entidad.

Capacidad de pago: los bancos deberán evaluar la capacidad de repago de los tomadores ante distintos escenarios de variación del tipo de cambio.

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