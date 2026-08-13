Operativo antidrogas en La Rioja: secuestran 900 gramos de cocaína y detienen a dos personas. 

Durante la tarde del miércoles, efectivos de la Policía Federal Argentina, junto con personal de la División de Narcotráfico de la Policía de La Rioja , realizaron tres allanamientos simultáneos en los barrios Islas Malvinas, Ricardo Primero y 1° de Diciembre, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo.

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Un operativo con dos allanamientos simultáneos permitió desarticular una presunta red de comercialización de drogas en la ciudad de La Rioja. Dos personas , un hombre y una mujer de aproximadamente 40 años y que serían pareja, fueron detenidas .

Tres allanamientos simultáneos se realizaron este miércoles por la tarde en los barrios Islas Malvinas, Ricardo Primero y 1° de Diciembre, como parte de una investigación por presunta comercialización de drogas al menudeo . El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la División de Narcotráfico de la Policía Provincial.

La investigación demandó varios días de tareas de inteligencia , con vigilancias encubiertas y seguimientos, que permitieron identificar un presunto punto de venta de drogas . De acuerdo con los investigadores, el lugar sería regenteado por una pareja.

Los procedimientos culminaron con el secuestro de más de medio kilo de clorhidrato de cocaína, además de balanzas de precisión y teléfonos celulares que fueron incorporados como elementos de interés para la investigación.

Los operativos también permitieron secuestrar una motocicleta, una camioneta de alta gama y una millonaria suma de dinero en efectivo, que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Por disposición del juez federal Daniel Piedrabuena, se llevaron a cabo los allanamientos, con intervención de la Secretaría a cargo de la Dra. Liliam Chumbita.

La Rioja: interceptaron droga y detuvieron a un pasajero de colectivo

Hace dos meses, durante un operativo sobre la Ruta Nacional N° 38, efectivos del Grupo “Talamuyuna” del Escuadrón 58 “La Rioja” inspeccionaron un ómnibus de larga distancia. Con el apoyo de un binomio cinotécnico de ARCA, los agentes detectaron paquetes ocultos entre las butacas.

Ante la presencia de testigos, los efectivos llevaron adelante el procedimiento correspondiente para determinar la cantidad de sustancia hallada en el interior del ómnibus.

Tras la apertura y revisión de los paquetes detectados durante la requisa, se contabilizó un total de 1 kilo y 656 gramos de cannabis sativa, que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones de rigor.

Luego del hallazgo y posterior secuestro de la sustancia, tomó intervención el Juzgado Federal de La Rioja, que dispuso las medidas correspondientes. En el marco del procedimiento, el estupefaciente fue decomisado y una persona quedó detenida por una presunta infracción a la Ley 23.737.