Docente universitaria y experta en IA, quién es la nueva Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología

Adriana Baravalle fue designada como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación . Investigadora y docente de la Universidad Austral, cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la inteligencia artificial (IA), la ciencia de datos, la ciberseguridad y la planificación estratégica .

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Su recorrido en la Universidad Austral se extiende por casi tres décadas. Allí desarrolla tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ingeniería y trabaja en áreas como programación, seguridad informática, visión por computadora e inteligencia artificial generativa.

Desde 2026, además, dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales, creado para fortalecer las capacidades institucionales en inteligencia artificial, computación cuántica y otras tecnologías emergentes.

Baravalle planteó en distintas intervenciones públicas la necesidad de generar mayores oportunidades para los profesionales y científicos argentinos dentro del país.

“Los talentos que hay en este país son increíbles. Lo triste a veces es que tenemos más oportunidades afuera”, señaló en noviembre de 2025 durante la conferencia anual de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial.

En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer los vínculos entre el ámbito académico, el Estado, las empresas y los inversores para transformar el conocimiento en desarrollo.

“Generar estas redes es clave. Compartir el conocimiento parece esencial y lógico, pero en la academia no es tan común”, y sostuvo “¿por qué no generamos esas oportunidades acá?. Como madre y abuela, me entristece que mis hijos se vayan a vivir y trabajar afuera. Tenemos un país lindísimo”.

Especialista en inteligencia artificial

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University de Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde actualmente cursa un doctorado en Ingeniería.

También integra el grupo fundador de SynapsIA, un foro regional de innovación e inteligencia artificial impulsado por la Universidad Austral que busca vincular a científicos, empresas, inversores y organismos estatales.

“En synapsIA hacemos varias cosas, pero básicamente generamos ese hub, ese ámbito donde podemos ayudarlos a que sus proyectos prosperen”, afirmó.

Su trayectoria incluye proyectos relacionados con criptografía poscuántica y su participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019, como integrante de la Mesa de IA y Ciberseguridad.

El desafío de gestionar el sistema científico

Al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tendrá bajo su órbita instituciones estratégicas como el CONICET, la CONAE y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

En este escenario, uno de los principales desafíos será sostener las capacidades de innovación y, al mismo tiempo, recomponer la confianza entre el Estado y el sistema científico y tecnológico.

Baravalle propone un modelo basado en la articulación entre el sector público, la academia y el ámbito privado. En esa línea, sostuvo, “no es tan fácil sentar en una misma mesa a gente de gobierno, de la industria, inversores y emprendedores, y pensar juntos cómo resolver los desafíos que tenemos”.

Adriana Baravalle

La inteligencia artificial como herramienta transversal

En sus distintas intervenciones públicas, la nueva secretaria definió a la inteligencia artificial como una tecnología transversal y una herramienta de uso dual, con aplicaciones tanto positivas como negativas.

Según su visión, la IA puede ofrecer un importante potencial cuando es aplicada de manera adecuada, especialmente porque permite automatizar tareas que anteriormente eran realizadas de forma manual y liberar tiempo para actividades de mayor complejidad.

Con esta perspectiva, Baravalle asumirá la conducción de un área estratégica para el desarrollo científico y tecnológico del país, con el desafío de convertir el conocimiento y el talento argentino en oportunidades concretas de innovación y desarrollo local.