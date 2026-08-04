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4 de agosto de 2026 - 13:55
Sociedad.

Las plantas que pueden mejorar la humedad del hogar de forma natural

Son fáciles de mantener y resultan ideales para baños, cocinas y habitaciones cerradas donde suelen acumularse humedad y malos olores.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las 5 plantas que ayudan a absorber la humedad del ambiente y son ideales para el hogar.

Las 5 plantas que ayudan a absorber la humedad del ambiente y son ideales para el hogar.

La humedad en los hogares representa una de las dificultades más frecuentes y una de las principales preocupaciones para muchas familias, ya que puede favorecer la aparición de olores desagradables, hongos, moho y deterioro tanto en paredes como en muebles.

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Aunque existen productos y tratamientos diseñados específicamente para combatir este problema, también hay cinco variedades de plantas que pueden contribuir a equilibrar los niveles de humedad de manera natural, aunque su efecto no sea suficiente para eliminarla por completo.

Además de colaborar con el control de la humedad ambiental, estas plantas se destacan por requerir pocos cuidados y por sumar un elemento ornamental que mejora la estética y la sensación de confort dentro de los espacios. Por ese motivo, su uso se volvió cada vez más habitual en lugares como baños, cocinas, lavaderos y dormitorios con escasa circulación de aire.

Las cinco plantas que ayudaron a absorber la humedad de tu casa

Dentro del grupo de plantas más aconsejadas para ayudar a reducir la humedad en espacios cerrados, se encuentran las siguientes especies destacadas:

  • Lirio de la paz (Spathiphyllum): esta planta cuenta con hojas capaces de captar parte del vapor presente en el ambiente, lo que contribuye a generar espacios con una mejor calidad del aire. Para desarrollarse correctamente necesita iluminación indirecta y un aporte de agua equilibrado, procurando no excederse para evitar que la tierra permanezca demasiado mojada.
  • Helecho de Boston: es una especie que se adapta especialmente bien a sectores con niveles elevados de humedad, como baños o cocinas con buena iluminación natural. Su frondosa vegetación utiliza la humedad disponible en el entorno para conservar su vitalidad, aunque requiere un sustrato húmedo de manera constante y exposición a luz indirecta.
  • Cinta o malamadre (Chlorophytum comosum): se destaca por su gran resistencia y bajo nivel de exigencia, ya que puede crecer en diferentes condiciones y contribuir al equilibrio de la humedad presente en el ambiente. También es una especie de propagación sencilla, debido a que genera pequeños brotes que permiten obtener nuevas plantas con facilidad.
  • Palma de bambú (Chamaedorea seifrizii): es una variedad especialmente adecuada para espacios interiores, incluso aquellos con escasa renovación de aire. Para conservarse en buenas condiciones requiere una zona luminosa, aunque protegida de la exposición directa al sol, y riegos moderados únicamente cuando el sustrato empieza a perder humedad.
  • Orquídea: a pesar de tener fama de ser una especie sensible, se adapta favorablemente a espacios con cierta humedad ambiental, de la cual obtiene parte del agua que necesita para crecer. Con un mantenimiento correcto, además de aportar un valor ornamental al hogar, puede ofrecer una floración prolongada durante varias semanas.

Qué tan efectivas son las plantas para eliminar la humedad

Aunque estas especies pueden captar una porción de la humedad presente en el ambiente mediante sus hojas y sistemas radiculares, su acción es limitada y no sustituye la utilización de equipos deshumidificadores ni permite resolver inconvenientes estructurales como filtraciones, pérdidas de agua o humedad proveniente del suelo.

Cuando aparecen señales como manchas de moho, desprendimiento de pintura o un aroma constante a humedad, resulta fundamental detectar el origen del problema y llevar adelante las reparaciones correspondientes. En este sentido, las plantas pueden contribuir a generar espacios más agradables, pero deben considerarse un apoyo adicional y no un método definitivo para eliminar la humedad.

Consejos para potenciar el efecto de las plantas en ambientes húmedos

  • Colocarlas en sectores donde exista una correcta renovación del aire para favorecer su desarrollo.
  • Asegurar que reciban la iluminación necesaria de acuerdo con las características de cada variedad.
  • Controlar la cantidad de agua utilizada y evitar los riegos excesivos que puedan generar la aparición de hongos.
  • Realizar una limpieza frecuente de las hojas para mantenerlas saludables y permitir un adecuado intercambio de gases.
  • Complementar su presencia con una ventilación habitual de los ambientes del hogar.

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