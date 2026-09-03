Javier Milei anunció nuevas medidas por Malvinas: sanciones a petroleras, una base naval y un Consejo de Seguridad

Javier Milei emitió su mensaje en cadena nacional donde aludió al reclamo argentino por las Islas Malvinas , anunció medidas y detalló la política que su gestión implementa. El Presidente estuvo acompañado por su Gabinete en un discurso grabado en Casa Rosada .

Alrededor del mandatario estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis “Toto” Caputo (Economía) Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Además, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, representando a la pata legislativa. Detrás de cámara, observando todo se encontraban el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto" , aseguró Milei y apuntó que "las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación" y que "en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días". Afirmó que los isleños "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

En su mensaje, agregó que "desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia", y sobre la explotación de recursos naturales, afirmó que "el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado"

El mandatario indicó que detectaron que el proyecto Sea Lion "tiene fecha para iniciar la explotación petrolera off shore en algún momento de los próximos meses", y remarcó que esa maniobra le dará al gobierno británico la "capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar".

Javier Milei en cadena nacional

Proyecto para endurecer sanciones

Milei confirmó que quiere modificar la Ley N° 26.659 para "endurecer las sanciones y penas contras las compañías" vinculadas a emprendimientos no autorizados, y detalló que busca crear un Consejo de Seguridad Nacional para definir "la política de seguridad nacional de forma transversal a todo el Estado", además de establecer un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

Anticipó que desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía sobre las Islas Malvinas. La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”.

Milei anticipó que por la noche firmará un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

Javier Milei y una Base Naval

Milei anunció un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en telecomunicaciones. "Nos va a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina".

Javier Milei

Proyecto de Ley de Defensa de Soberanía Nacional

Javier Milei anunció que enviará un proyecto de Ley de Defensa de Soberanía Nacional con varios objetivos como modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra la compañías vinculadas a operaciones no autorizadas; crear el Consejo de Seguridad Nacional "que definirá una política de Seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado" y que establecerá "un marco para la protección de la infraestructura crítica y la protección aeroespacial y marítima de la Nación".

Milei afirmó que se le pedirá al Congreso "que le otorgue al Consejo facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales que amenacen la seguridad nacional".

Convocatoria

Milei convocó “a la dirigencia política, económica y social a mostrar un frente unido” en la causa por la soberanía de las Islas Malvinas. “Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, expresó.

"Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia. Eso es tener una política de seguridad nacional. La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. Es aquello que asegura la supervivencia y la prosperidad de la Nación a lo largo del tiempo", sostuvo y agregó: "Por eso se engloba la defensa la seguridad y la inteligencia, pero también la economía", agregó.

"Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera la soberanía y se llevan nuestros recursos", y dijo que Argentina entabló "lazos estrechos con países afines" con los cuales mantiene "una convergencia de intereses. Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos".

El comunicado de Presidencia

La Oficina del Presidente compartió un comunicado en el que confirmó la firma del decreto reglamentario y el envío del proyecto de ley que minutos antes había anunciado Javier Milei en respuesta al avance del proyecto Sea Lion hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina.

Apuntaron que "recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos".

"Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido politice. Es una causa nacional. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo. Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección", cierra el mensaje oficial.