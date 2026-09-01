Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves por el tema Malvinas

El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que el jueves emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión de las Islas Malvinas . El anuncio se produce después de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas .

Previo a entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, Javier Milei mantuvo una breve conversación con El Observador y anticipó que uno de los asuntos centrales iba a ser Malvinas; “ ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos ”, dijo el jefe de Estado luego de conocerse las declaraciones de Trump.

En el marco de la Reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada, dónde se repasaron los resultados del plan económico y las gestiones diplomáticas por Malvinas, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas.

En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

Quirno habló sobre los dichos de Trump

A través de declaraciones en Infobae en vivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno dijo que “las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”.

Horas antes, Trump había señalado que podría reconsiderar su posición sobre el estatus de las islas, en medio del reclamo territorial argentino ante el Reino Unido. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, indicó el mandatario estadounidense.

El canciller sostuvo que la resolución del conflicto pasa por la vía diplomática y por el trabajo interno del país. “Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros con el apoyo de los diferentes países”.

“Pero de la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo, tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”, explicó.