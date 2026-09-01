Visita del Papa León XIV: Se confirmó que la misa central será en el Monumento de los Españoles

Durante la mañana de este martes el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que el barrio de Palermo albergará dos de los actos más convocantes de la visita del Papa León XIV a la Argentina, descartando estadios que hubieran limitado la concurrencia a decenas de miles de personas.

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Así entonces la misa central de la visita del Papa León XIV a Buenos Aires se celebrará en el Monumento a los Españoles y el mismo espacio albergará también el encuentro con los jóvenes .

La decisión, aseguran, descarta definitivamente el uso de estadios cerrados y apunta a un criterio de masividad y austeridad.

García Cuerva dijo que la elección del espacio abierto responde a experiencias de otras visitas papales, y ejemplificó lo sucedido en Madrid donde un evento similar convocó a casi 600.000 jóvenes en un lugar sin aforo. “¿Cómo explicábamos a todos los que no podían entrar?”, planteó el arzobispo para justificar el rechazo a recintos que limitan la capacidad a entre 60.000 y 70.000 personas.

Monumento de los Españoles

Programa oficial en Bs. As.

El programa oficial de la visita del Papa León XIV, sujeto todavía a confirmación final de la Santa Sede, contempla que la primera actividad del lunes sea una visita al Cotolengo de Claypole.

El miércoles, antes de la Basílica de Luján, el Papa recorrería la cárcel de Devoto; la visita a ese penal ya fue incluida en la agenda de la avanzada vaticana anterior y será relevada nuevamente el día siguiente a la entrevista.

Para el Palacio San Martín está previsto un encuentro ecuménico interreligioso, mientras que en la Plaza San Martín el Papa, en su carácter de jefe de Estado, rendirá homenaje al general José de San Martín.

Habría dos “Papamoviles”

En materia de seguridad, García Cuerva destacó la articulación entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba, coordinada por la ministra Monteoliva. “La visita del Santo Padre ya está generando buenos frutos porque nos está sentando en una misma mesa”, señaló.

Así también anticiparon que habría dos Papamóviles —uno para Buenos Aires y otro para Córdoba; la confirmación final de los vehículos estaba prevista para esa misma tarde.

El papa León XIV vendrá a Argentina.

Visita del Papa León XIV: Quedan 68 días

El Papa permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. García Cuerva reconoció sentirse “muy nervioso” por la responsabilidad que implica la organización y advirtió que, pese al avance de las definiciones, la última palabra sobre el itinerario la tiene la Santa Sede.