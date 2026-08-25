El Papa León XIV acelera los preparativos para su visita a la Argentina

El papa León XIV mantendrá este jueves una reunión en el Vaticano con los principales referentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) . Uno de los temas centrales del encuentro será la visita del Pontífice a la Argentina , prevista entre el 8 y el 11 de noviembre .

Luego, el domingo , una nueva delegación de la Santa Sede arribará a Buenos Aires . El grupo estará encabezado por el encargado de coordinar los viajes internacionales del Papa y contará además con especialistas del área de seguridad , quienes inspeccionarán los distintos lugares que podrían formar parte de la agenda de actividades papales.

El arzobispo de Mendoza y titular de la CEA, monseñor Marcelo Colombo , junto al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro , mantendrán este jueves 27 en Roma una audiencia con el papa León XIV .

El encuentro tendrá un marcado carácter institucional , ya que reunirá a las máximas autoridades de la Iglesia argentina con el Pontífice cuando faltan poco más de dos meses para su llegada al país . La reunión se produce mientras la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno argentino avanzan en la organización concreta de la visita y convierten las primeras propuestas en un cronograma operativo para los cuatro días .

Colombo ya está en Roma, mientras que Pizarro viajará para participar de la audiencia con el Pontífice. Los representantes del Episcopado no presentarán un cronograma definitivo, ya que la agenda de la visita continúa en proceso de elaboración y algunas de las opciones analizadas durante las últimas semanas fueron descartadas o modificadas.

De acuerdo con los plazos que manejan los responsables de la organización, se estima que el programa final podría definirse a mediados de septiembre. Antes de llegar a esa instancia deberá completarse una etapa fundamental: la evaluación presencial de los posibles lugares por parte de los enviados del Vaticano, quienes deberán establecer si los distintos escenarios reúnen las condiciones necesarias.

Quién es el enviado del Papa que llegará a Buenos Aires

El domingo 30 arribará al país una nueva delegación de la Santa Sede, que permanecerá en territorio argentino hasta el jueves. Después, la comitiva seguirá rumbo a Uruguay y Perú, las otras dos naciones contempladas dentro de la gira latinoamericana de León XIV.

La visita será liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, sacerdote mexicano a quien el Pontífice nombró en junio de 2025 como responsable de coordinar sus Viajes Apostólicos. Actualmente, Salas ocupa un lugar clave dentro del equipo encargado de planificar y organizar las visitas internacionales del Papa.

José Nahúm Jairo Salas Castañeda nació en 1978 en Santa Clara, Durango, México. Fue ordenado sacerdote en 2008 y forma parte de la Arquidiócesis de Durango. Además, obtuvo el título de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense y, en 2013, comenzó su carrera dentro del servicio diplomático de la Santa Sede.

A lo largo de su recorrido profesional, cumplió funciones en las representaciones pontificias de Burundi, Irak y Hungría. Durante su permanencia en este último destino, participó en la preparación de las dos visitas apostólicas del papa Francisco al país: la primera tuvo lugar en septiembre de 2021, en el marco del Congreso Eucarístico Internacional, y la segunda se concretó en abril de 2023.

En 2023, Salas volvió a Roma y pasó a desempeñarse en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Posteriormente, en 2025, el papa León XIV lo designó para asumir la responsabilidad de coordinar sus viajes apostólicos.

Su llegada a Buenos Aires, por lo tanto, tendrá una función específica dentro de la planificación de la visita: integrará el equipo que recorrerá y evaluará personalmente los lugares propuestos en Argentina. A partir de esa inspección, y en conjunto con los demás integrantes de la delegación, deberán establecer qué escenarios cumplen con los requisitos necesarios para formar parte de la agenda oficial del Pontífice.

Seguridad y logística, bajo la lupa de la delegación vaticana

Esta segunda delegación será más numerosa que la primera y contará con una presencia especialmente destacada de representantes vinculados a la seguridad. Junto con Salas viajará el responsable de seguridad del Vaticano, acompañado por un equipo ampliado de especialistas que tendrá a su cargo analizar las condiciones necesarias para los lugares y trayectos previstos.

Precisamente, las cuestiones de seguridad ocuparán un lugar prioritario durante los cuatro días de actividades de la comitiva en el país.

La delegación de la Santa Sede tendrá a su cargo una evaluación detallada de los escenarios sugeridos, sus vías de acceso, los desplazamientos previstos para el Pontífice y los distintos trayectos, además de los requisitos que deberán contemplarse para las celebraciones que podrían reunir a cientos de miles de fieles.

Otro de los objetivos será avanzar en la coordinación entre los protocolos de seguridad del Vaticano y el operativo que implementarán las fuerzas argentinas, de modo de establecer criterios comunes para la protección y el desarrollo de las actividades.

Los lugares que podrían formar parte del recorrido de León XIV

La preparación de una visita pontificia presenta un desafío particular: León XIV ocupa simultáneamente el cargo de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Por ese motivo, el operativo debe garantizar un nivel de protección extremo, pero sin impedir el acercamiento a grandes concentraciones de fieles, una característica habitual de sus encuentros pastorales.

Entre las principales opciones contempladas hasta el momento para la visita papal aparecen tres lugares: el Monumento a los Españoles, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en territorio bonaerense; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

Antes de que Roma tome una decisión definitiva, la delegación deberá trasladarse hasta cada uno de estos puntos para inspeccionar y analizar su viabilidad. En paralelo, las autoridades de las distintas jurisdicciones involucradas ya comenzaron a avanzar con los preparativos.

Las autoridades eclesiásticas de Córdoba y Luján ya comenzaron a mantener reuniones con representantes de los gobiernos nacional y locales para avanzar en la planificación de las actividades. El objetivo es definir los primeros detalles de los actos, relevar las necesidades de infraestructura y prever los aspectos vinculados con la seguridad, la logística y los traslados que demandará la visita de León XIV.

Por el momento, se trata de gestiones iniciales, ya que la decisión final respecto de los lugares y de la modalidad que tendrá cada actividad estará en manos del Vaticano. La llegada de Salas y del resto de la delegación de la Santa Sede será clave para transformar las alternativas que se vienen analizando en definiciones concretas.

Cómo se organiza el Gobierno para recibir al Pontífice

En paralelo, el Gobierno nacional también avanzó con los preparativos y puso en funcionamiento su propia estructura de coordinación.

Dentro de ese esquema, Karina Milei otorgó un rol destacado a Mara Gorini, integrante de su círculo de mayor confianza. La secretaria general de la Presidencia le asignó la tarea de coordinar la organización de las actividades públicas que encabezará León XIV durante su visita a la Argentina.

Gorini se consolidó como una de las figuras de conexión entre la Casa Rosada, la Iglesia y los equipos responsables de preparar las distintas actividades. La funcionaria ya tomó contacto con las comisiones eclesiásticas de las localidades contempladas en el itinerario y empezó a coordinar los aspectos necesarios para llevar adelante los eventos multitudinarios.

En este esquema, el Gobierno nacional tendrá a su cargo buena parte de las tareas relacionadas con la infraestructura, la logística y la seguridad, mientras que la Iglesia será responsable de definir el contenido pastoral de la visita y de las celebraciones religiosas.

El esquema de responsabilidades y tareas empezó a definirse con mayor precisión durante el encuentro que tuvo lugar el martes pasado en la Casa Rosada, bajo la conducción de Karina Milei.

En representación del Gobierno nacional estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, además de otros funcionarios pertenecientes a las distintas áreas que tendrán intervención en la organización de la visita.

También formaron parte del encuentro el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, y otros referentes de la Iglesia. Por la Ciudad de Buenos Aires asistió el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.

La delegación de la Iglesia argentina estuvo integrada además por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; el sacerdote Matías Taricco; y Máximo Jurcinovic, quien se desempeña como director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal.

El encuentro dejó además un dato de relevancia tanto política como organizativa: no participaron funcionarios de Córdoba ni de la provincia de Buenos Aires, pese a que ambas jurisdicciones forman parte del itinerario previsto para la visita de León XIV.

En ese marco, se trató de una primera instancia de coordinación integrada principalmente por representantes del Gobierno nacional, la Santa Sede, la Iglesia y la administración de la Ciudad de Buenos Aires. La participación de las demás provincias involucradas se sumará progresivamente, conforme se profundicen los preparativos.

Los detalles del operativo y las definiciones que faltan

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados con la visita, entre ellos la agenda inicial, los operativos logísticos, los desplazamientos, las medidas de seguridad y la estrategia de comunicación. Además, se ratificó que León XIV se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires durante su permanencia en el país.

La responsabilidad por el operativo de seguridad quedará en manos de Alejandra Monteoliva, quien deberá coordinar las acciones con las fuerzas y organismos correspondientes de cada una de las jurisdicciones involucradas. La magnitud del despliegue estará determinada, en última instancia, por los lugares que el Vaticano autorice y por el número de actividades abiertas al público que finalmente formen parte del itinerario.

La audiencia prevista para este jueves en Roma representará así un nuevo paso dentro de una semana marcada por una intensa actividad vinculada con los preparativos de la visita de León XIV.

En las últimas horas, León XIV mantuvo un encuentro con el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, quien se encuentra en Roma por asuntos relacionados con su arquidiócesis. Luján ocupará un lugar destacado dentro del itinerario papal y será sede de uno de los principales encuentros contemplados durante la visita.

La audiencia que mantendrán Colombo y Pizarro, en cambio, tendrá un carácter marcadamente institucional. Ambos se presentarán ante el Pontífice en sus respectivas funciones como presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, y tendrán la posibilidad de ponerlo al tanto del avance de la organización y de la situación actual de la Iglesia argentina.

Por el momento, no se prevé que la audiencia permita definir aspectos concretos del programa. Quienes participan de la organización entienden que aún resta tiempo para alcanzar los plazos que habitualmente maneja la Santa Sede, y que buena parte de las decisiones quedará supeditada a los resultados de la inspección presencial que comenzará el domingo.

Cuándo quedará definido el cronograma

Una vez finalizados los cuatro días de actividades en la Argentina, Salas y los demás integrantes de la avanzada viajarán a Uruguay y Perú, donde repetirán el relevamiento de los lugares previstos para esas etapas de la gira. De esta manera, la comitiva completará la evaluación de todo el recorrido antes de emprender el regreso a Roma.

El objetivo de quienes participan de la organización es finalizar ese relevamiento entre el 10 y el 12 de septiembre, para que, aproximadamente a mediados de ese mes, pueda establecerse de manera definitiva el cronograma detallado de la visita.

León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su llegada representará el primer viaje de un Pontífice a territorio argentino en 39 años, desde la visita que realizó Juan Pablo II en abril de 1987.

Previo a ese momento, la planificación tendrá dos instancias fundamentales: este jueves, León XIV recibirá en Roma a los principales referentes de la Conferencia Episcopal Argentina; y el domingo, una delegación integrada por sus colaboradores de mayor confianza en materia de viajes y seguridad llegará a Buenos Aires para evaluar personalmente los lugares y definir las condiciones de la visita.