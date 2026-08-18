Visita del papa León XIV a Argentina: homenaje a Francisco y posibles asuetos

A menos de tres meses de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia comenzaron a avanzar formalmente en la organización de la visita. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una reunión en Casa Rosada para coordinar aspectos vinculados con la logística y la seguridad.

Del encuentro participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic , integrantes de la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita. También estuvieron presentes funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco . No tenemos todavía las actividades, pero nos imaginamos que sí”, le anticiparon a Infobae fuentes de la CEA. Mientras el Gobierno está analizando la posibilidad de un asueto los días de la visita , que si se confirma se decretará poco antes de la llegada de León XIV, a principios de noviembre.

El Ar zobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva dijo que además de la Basílica de Luján, León XIV podría recorrer también la localidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown y adelantó que como el líder católico “ es además un jefe de Estado, seguramente tenga un encuentro con Javier Milei” , porque se trata de “una visita nacional”.

Las celebraciones que presidirá el Papa, serán “al aire libre” en las que se calcula que habrá “un millón de personas en cada una de ellas”. En principio, los actos serían en el monumento a los españoles, en la capital del país; en la Basílica de Luján, en el conurbano, y en el predio de la fábrica argentina de aviones (FADEA), en Córdoba.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina adelantaron que “nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco. No tenemos todavía las actividades, pero nos imaginamos que sí”. El Santo Padre se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar la logística.

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita de León XIV

“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

Tras la reunión, García Cuerva destacó la intención de mantener una coordinación entre todas las instituciones involucradas durante los próximos meses. “Es una visita nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”, afirmó el arzobispo de Buenos Aires.

También explicó que uno de los puntos centrales será el dispositivo de seguridad: “La seguridad estaría a cargo del Gobierno nacional y van a articular con las fuerzas provinciales”. Desde la Iglesia remarcaron que organizar la llegada del pontífice implicará un importante trabajo conjunto.

Máximo Jurcinovic sostuvo que “preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y que cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”. Además, aclaró que durante esta primera reunión no se abordó la posibilidad de establecer un feriado nacional por la visita.

El papa León XIV vendrá a Argentina.

Misas multitudinarias en tres ciudades

La visita de León XIV incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Vaticano confirmó oficialmente que el pontífice permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú que se extenderá del 6 al 17 de noviembre.

“Las misas van a ser multitudinarias en Córdoba, en Luján y aquí en Buenos Aires”, anticipó Jurcinovic. Aunque las ciudades ya están confirmadas, el cronograma detallado de actividades todavía no fue difundido. La propia Santa Sede indicó que el programa oficial del viaje será comunicado oportunamente.

Seguridad, logística y protocolo para el papa León XIV

Por parte del Gobierno participaron, entre otros funcionarios, los ministros Alejandra Monteoliva, Sandra Pettovello y Pablo Quirno, además de representantes vinculados con las áreas de comunicación y del Gobierno porteño.

La organización contempla aspectos de seguridad, protocolo, transporte, prensa y logística. El Gobierno nacional ya anticipó que se conformará un esquema coordinado con las distintas fuerzas de seguridad que tengan jurisdicción en los lugares que recorrerá León XIV.

Papá León XIV

La Cancillería trabaja además en coordinación con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. En las próximas semanas continuarán las reuniones con las distintas jurisdicciones involucradas para avanzar en los detalles de una visita que tendrá alcance nacional. La gira de León XIV comenzará en Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre; continuará en Argentina hasta el 11 y finalizará en Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre.