4 de cada 10 personas en Argentina no tuvieron ingresos propios en 2026

Durante el segundo trimestre de 2026, casi 4 de cada 10 personas relevadas por el INDEC no registraron ingresos individuales. Se trata del 37,3% de la población encuestada, unas 11,264 millones de personas, sobre un total de 30,158 millones relevadas en los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El 62,4% sí tuvo ingresos
En el mismo período, 18,807 millones de personas, equivalentes al 62,4% de la población relevada, percibieron algún ingreso individual. El ingreso promedio de ese grupo fue de $1.094.136.
El informe aclara que los ingresos individuales incluyen tanto los provenientes del trabajo como aquellos de otras fuentes, entre ellas jubilaciones, pensiones, subsidios y ayudas sociales.
Cuánto ingresó según el nivel
Entre las personas que percibieron ingresos, el INDEC dividió a la población en diez grupos según sus ingresos. El promedio del primer estrato, correspondiente a los cuatro primeros deciles, fue de $382.621.
Desigualdad en Argentina.
En el estrato medio, que reúne los deciles 5 a 8, el ingreso promedio alcanzó los $1.033.047, mientras que en el estrato alto, integrado por los deciles 9 y 10, llegó a $2.641.394. Además, el 10% de mayores ingresos concentró el 32,1% del total de los ingresos individuales, con un ingreso medio de $3.512.458.
También hay diferencias entre varones y mujeres
El informe registró además una diferencia en los ingresos individuales según sexo. Entre las personas que percibieron ingresos, el promedio fue de $1.266.369 para los varones y $927.252 para las mujeres.
En el caso específico del ingreso de la ocupación principal, la brecha entre ambos grupos fue del 26,3% durante el segundo trimestre de 2026.
En términos generales, el informe muestra que el ingreso total de la población relevada aumentó 29,3% interanual en términos nominales, pero ese incremento convivió con una distribución algo más desigual que un año atrás.
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