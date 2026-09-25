El Obispo de Jujuy habló de la pobreza: "Tenemos 100 mil personas en esa situación"

Los último s datos de pobreza volvieron a poner el foco sobre la situación económica de miles de familias jujeñas. En el aglomerado Jujuy-Palpalá, unas 101 mil personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza , de acuerdo con la medición correspondiente al primer semestre de 2026.

Sociedad. El INDEC publica el dato de pobreza y los analistas esperan una suba al 30%

En diálogo con Canal 4, César Daniel Fernández, Obispo de Jujuy , analizó las cifras y expresó su preocupación por una realidad que, según señaló, también se percibe diariamente en el aumento del costo de los bienes y servicios básicos.

“Por lo que vi, a Jujuy nos afecta también bastante. Tenemos 100 mil personas en esa situación. Es para pensar” “Por lo que vi, a Jujuy nos afecta también bastante. Tenemos 100 mil personas en esa situación. Es para pensar”

Según los datos difundidos por el INDEC, la pobreza alcanzó al 27,6% de las personas del aglomerado Jujuy-Palpalá , alrededor de 101 mil habitantes distribuidos en unos 24 mil hogares. La indigencia se ubicó en el 1,5%, equivalente a aproximadamente 5 mil personas.

“Es para pensar”

Durante la entrevista, Fernández puso el acento en lo que representan esas cifras cuando se trasladan a la vida cotidiana. “Es para pensar. Uno ve todos los días el incremento de las cosas elementales para la subsistencia, las tarifas de los servicios”, señaló el Obispo.

También mencionó los aumentos registrados en distintos gastos habituales de las familias y advirtió que esos incrementos terminan repercutiendo directamente en sus economías. “La nafta subió también. Todo eso tiene que impactar en el bolsillo de la gente”, agregó.

"Uno ve todos los días el incremento de las cosas elementales para la subsistencia" "Uno ve todos los días el incremento de las cosas elementales para la subsistencia"

El Obispo advirtió por la pérdida de poder adquisitivo

Uno de los puntos centrales planteados por César Fernández fue la relación entre el crecimiento de los gastos y la evolución de los ingresos. “No impactan de la misma manera las subas salariales. Entonces no hay forma de que la ecuación dé en un sentido positivo para la reducción de la pobreza”, expresó.

La reflexión se produce luego de conocerse que, a nivel nacional, el 32,3% de las personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC se encontraba bajo la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026. La indigencia, en tanto, alcanzó al 7,5%.

En Jujuy-Palpalá, el porcentaje se encuentra por debajo del promedio nacional, aunque detrás del 27,6% hay más de 100 mil personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total.

Cómo evolucionó la pobreza en Jujuy-Palpalá

El dato también requiere observar las distintas comparaciones. Frente al segundo semestre de 2025, la pobreza aumentó en Jujuy-Palpalá. Sin embargo, en la comparación con el primer semestre de 2025, cuando había alcanzado al 31,2% de las personas, se produjo una disminución de 3,6 puntos porcentuales. Es decir, la medición muestra una mejora interanual, pero un deterioro frente al semestre inmediatamente anterior.

Más allá de las comparaciones estadísticas, Fernández hizo foco en la dimensión humana del indicador. Para el Obispo de Jujuy, hablar de pobreza significa observar qué ocurre con el poder de compra de las familias frente al precio de alimentos, servicios, combustible y otros gastos indispensables.

Una realidad que resumió con una frase durante la charla con Canal 4:

“Tenemos 100 mil personas en esa situación. Es para pensar”. “Tenemos 100 mil personas en esa situación. Es para pensar”.