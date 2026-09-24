La pobreza subió al 32,3% y afectó a 15,5 millones de personas

La pobreza llegó al 32,3% en la Argentina durante los primeros seis meses de 2026, según informó este jueves el INDEC. El relevamiento también mostró que la indigencia alcanzó el 7,5% en ese período.

Sociedad. El INDEC publica el dato de pobreza y los analistas esperan una suba al 30%

En el segundo semestre de 2025 , el índice de pobreza había sido del 28,2% , lo que representó el registro más bajo desde 2018. Por su parte, la indigencia se había ubicado en el 6,3% durante ese período.

Si se compara con los registros de años anteriores, la pobreza fue del 31,6% en el primer semestre de 2025 , mientras que un año antes había alcanzado el 52,9% . La misma tendencia se observó en la indigencia: pasó del 18,1% en la primera mitad de 2024 al 6,9% en el primer semestre de 2025 .

El informe del INDEC se difundió este jueves, pocas horas después de que Javier Milei asegurara en Nueva York que durante su gestión “sacó a 14 millones de personas de la pobreza”. Las proyecciones previas para el primer semestre ya ubicaban el nivel de pobreza por encima del 30%.

Cuántos pobres hay en Argentina

Llevados los porcentajes al total de la población, las cifras representan alrededor de 15,56 millones de personas pobres y 3,61 millones de indigentes en la Argentina.

Por edades, la mayor incidencia de la pobreza se registró entre los menores de 14 años, donde alcanzó al 44,5%. Le siguieron las personas de 15 a 29 años, con 36,9%, y el grupo de 30 a 64 años, con 28,8%. Entre los mayores de 65 años, en tanto, el índice fue del 14,8%.

Por regiones, el Noreste fue la zona con mayor nivel de pobreza, con una incidencia del 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. La indigencia mostró un comportamiento similar: alcanzó el 10,5% en el Noreste, mientras que se ubicó en 8,4% en el Gran Buenos Aires y en 7,2% en la región Pampeana.

El dato refleja una pérdida de terreno de los ingresos frente al costo de las canastas básicas. Mientras el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5% durante el semestre, la CBA subió 21,4% y la CBT avanzó 19,6%. La diferencia muestra que los ingresos crecieron por debajo de los valores utilizados para establecer las líneas de indigencia y pobreza.

La recuperación del ingreso real perdió impulso, luego de la mejora registrada desde comienzos de 2024. El estancamiento de la economía se reflejó en una menor evolución de los ingresos de los trabajadores ocupados.

Además, el mercado laboral mostró una menor participación del empleo formal y un avance de la informalidad. La generación de puestos se concentró en cuentapropistas y asalariados informales, con remuneraciones por debajo de las correspondientes al empleo registrado.

Las transferencias sociales también tuvieron un menor impacto sobre los ingresos. La Asignación Universal por Hijo (AUH) no registró una mejora significativa en términos reales y, por lo tanto, perdió capacidad para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.

También se registró una caída en la cobertura de algunos programas sociales. Entre ellos se encuentran Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo, que redujeron su alcance durante el período analizado.

El indicador oficial podría no reflejar por completo el deterioro de los hogares, en parte por las modificaciones en la subdeclaración de ingresos relevada por la EPH y por el atraso en la actualización de los ponderadores utilizados para calcular la Canasta Básica Total (CBT).