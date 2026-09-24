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24 de septiembre de 2026 - 11:36
Sorteo.

Telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos

El próximo sorteo del Telekino será el 27 de septiembre a las 16. El premio mayor quedó vacante la semana pasada y vuelve a estar en juego.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La expectativa creció después del sorteo anterior, cuando ningún cartón acertó los 15 números y el premio mayor quedó vacante. Los apostadores de Jujuy que quieran participar pueden adquirir el billete en una agencia oficial antes del sorteo.

Cuándo se sortea el Telekino

El sorteo 2447 está programado para el domingo 27 de septiembre a las 16. Para esta edición corresponde el cartón azul, según la información del próximo sorteo publicada junto con los resultados de la semana pasada.

Cada cartón tiene 15 números impresos del 1 al 25. Con ese billete se participa del Telekino, del Rekino y de los premios adicionales que se definen por número de cartón. Después del sorteo, es importante conservarlo para verificar todas las posibilidades de premio.

Cómo salió el Telekino del domingo pasado

En el sorteo 2446, realizado el 20 de septiembre, los números del Telekino fueron 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 18, 19, 22 y 24. No hubo ganadores con 15 aciertos, pero 24 cartones acertaron 14 números y obtuvieron $572.440 cada uno.

En el Rekino salieron 01, 03, 04, 05, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24 y 25. Si todavía tenés el cartón del domingo anterior, podés controlar ambas combinaciones y consultar en una agencia oficial si tu número de billete recibió alguno de los premios adicionales

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