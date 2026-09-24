Telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos

El Telekino tendrá un nuevo sorteo este domingo 27 de septiembre de 2026. Será la edición 2447, con un pozo estimado de $800 millones para quienes logren los 15 aciertos. El monto total estimado a repartir entre los distintos premios es de $1.000 millones.

La expectativa creció después del sorteo anterior, cuando ningún cartón acertó los 15 números y el premio mayor quedó vacante. Los apostadores de Jujuy que quieran participar pueden adquirir el billete en una agencia oficial antes del sorteo.

Cuándo se sortea el Telekino El sorteo 2447 está programado para el domingo 27 de septiembre a las 16. Para esta edición corresponde el cartón azul, según la información del próximo sorteo publicada junto con los resultados de la semana pasada.

Cada cartón tiene 15 números impresos del 1 al 25. Con ese billete se participa del Telekino, del Rekino y de los premios adicionales que se definen por número de cartón. Después del sorteo, es importante conservarlo para verificar todas las posibilidades de premio.

Cómo salió el Telekino del domingo pasado En el sorteo 2446, realizado el 20 de septiembre, los números del Telekino fueron 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 18, 19, 22 y 24. No hubo ganadores con 15 aciertos, pero 24 cartones acertaron 14 números y obtuvieron $572.440 cada uno. En el Rekino salieron 01, 03, 04, 05, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24 y 25. Si todavía tenés el cartón del domingo anterior, podés controlar ambas combinaciones y consultar en una agencia oficial si tu número de billete recibió alguno de los premios adicionales

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







