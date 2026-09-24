jueves 24 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2026 - 10:47
País.

Presentaron la canción oficial para acompañar la llegada del papa León XIV

La Conferencia Episcopal dio a conocer la composición “Argentina con el papa León”, que formará parte de los preparativos para la visita del pontífice.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se estrenó la canción oficial para la visita del Papa León XIV en la Argentina.

Se estrenó la canción oficial para la visita del Papa León XIV en la Argentina.

Este miércoles fue presentada la canción oficial que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina. La obra, titulada “Argentina con el papa León”, fue difundida por la Conferencia Episcopal como parte de los preparativos para la llegada del pontífice.

Lee además
Las búsquedas de alojamiento en Luján se dispararon 1803% para los días de la visita del papa León XIV a la Argentina.
País.

La llegada del Papa dispara el interés por ir a Luján y Córdoba: las búsquedas suben hasta 1800%
Se confirmó la agenda del Papa León XIV  en Argentina.
País.

El Papa León XIV ya tiene agenda en Argentina: cuándo será la misa multitudinaria en Palermo

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia a través de sus redes sociales, en el marco de la expectativa por la visita del santo padre, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La Iglesia también brindó precisiones acerca de cómo fue elegida la canción que acompañará la visita. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, señalaron en el comunicado.

El mensaje concluyó con una invitación a continuar los preparativos para la llegada del papa León, “con alegría y esperanza”.

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Hoy se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país.

Hoy se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país.

Cómo será el megaoperativo de seguridad en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó este martes cómo estará organizado el dispositivo de seguridad previsto para la visita del papa León y anticipó que habrá restricciones y cortes en el tránsito provenientes desde la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el funcionario confirmó que el 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, debido a la visita del pontífice a la Basílica de Luján. “El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, cuando visite Don Orione”, indicó Alonso.

En esa línea, sumó: “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”.

En otro tramo de sus declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires detalló que “Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación”.

Se confirmó la agenda del Papa León XIV en Argentina.

Se confirmó la agenda del Papa León XIV en Argentina.

Respecto a la gran misa en Luján, Alonso afirmó que “la idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”.

En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil”, señaló el ministro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La llegada del Papa dispara el interés por ir a Luján y Córdoba: las búsquedas suben hasta 1800%

El Papa León XIV ya tiene agenda en Argentina: cuándo será la misa multitudinaria en Palermo

Papa León XIV: el Gobierno confirmó el feriado nacional por su visita

Telekino: el domingo se sortea un pozo estimado de $800 millones para los 15 aciertos

Quini 6: los resultados del miércoles 23 de septiembre y cuánto cobraron los ganadores

Lo que se lee ahora
El Senado tratará este jueves la reforma de Zona Fría
País.

Zona Fría: el Senado tratará este jueves la reforma de los subsidios al gas

Por  Judith Girón

Las más leídas

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Octubre.

Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Fatalaccidente cerca de Paso de Jama (Foto generada con IA)
Policiales.

Fatal accidente cerca de Paso de Jama: murió un motociclista brasileño

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución video
Jujuy.

Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Ciudad Cultural en la FNE.
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel