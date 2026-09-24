Presentaron la canción oficial para acompañar la llegada del papa León XIV

Se estrenó la canción oficial para la visita del Papa León XIV en la Argentina.

Este miércoles fue presentada la canción oficial que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina . La obra, titulada “Argentina con el papa León” , fue difundida por la Conferencia Episcopal como parte de los preparativos para la llegada del pontífice.

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“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!” , anunció la Iglesia a través de sus redes sociales, en el marco de la expectativa por la visita del santo padre, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre .

La Iglesia también brindó precisiones acerca de cómo fue elegida la canción que acompañará la visita. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional” , señalaron en el comunicado.

El mensaje concluyó con una invitación a continuar los preparativos para la llegada del papa León , “ con alegría y esperanza”.

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Hoy se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país.

Cómo será el megaoperativo de seguridad en la provincia de Buenos Aires por la visita del Papa

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó este martes cómo estará organizado el dispositivo de seguridad previsto para la visita del papa León y anticipó que habrá restricciones y cortes en el tránsito provenientes desde la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el funcionario confirmó que el 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, debido a la visita del pontífice a la Basílica de Luján. “El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, cuando visite Don Orione”, indicó Alonso.

En esa línea, sumó: “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”.

En otro tramo de sus declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires detalló que “Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación”.

Se confirmó la agenda del Papa León XIV en Argentina.

Respecto a la gran misa en Luján, Alonso afirmó que “la idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”.

“En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil”, señaló el ministro.