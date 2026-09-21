El Papa León XIV ya tiene agenda en Argentina: cuándo será la misa multitudinaria en Palermo

El Papa León XIV arribará a Buenos Aires el 8 de noviembre para desarrollar una agenda de cuatro jornadas, que contemplará misas y reuniones con autoridades, trabajadores, jóvenes y representantes de distintas confesiones religiosas . El recorrido también incluirá actividades en Claypole, Córdoba y Luján .

País. León XIV homenajeará al papa Francisco en la Catedral durante su visita a la Argentina

De acuerdo con la confirmación oficial difundida este lunes por el Vaticano, el pontífice llegará procedente de Montevideo y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 , cuando continuará su viaje rumbo a Lima .

El viaje oficial se pondrá en marcha durante la tarde del domingo, luego de que el pontífice participe de una misa en Florida, Uruguay , y sea despedido en una ceremonia realizada en el aeropuerto Montevideo-Carrasco . Está previsto que el avión llegue a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery , lugar donde tendrá lugar la recepción oficial.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno , la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo , y el nuncio apostólico en el país en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach , encabezarán desde las 10 una conferencia de prensa en la Casa Rosada .

Durante el encuentro, los funcionarios y representantes religiosos ofrecerán precisiones sobre la visita del papa León XIV y darán a conocer los detalles de su agenda.

León XIV visitará la Casa Rosada y hablará ante autoridades y diplomáticos

La agenda del pontífice en Buenos Aires se iniciará a las 17:00 con una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar su encuentro con el presidente de la República.

Más tarde, a las 18:30, León XIV participará de un encuentro en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, junto a autoridades, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático. Durante esa reunión, el papa ofrecerá uno de los discursos que tiene previsto brindar durante su paso por la Argentina.

La agenda incluye una misa en Palermo y una visita al Pequeño Cottolengo de Claypole

El lunes 9 de noviembre, León XIV viajará hasta Claypole para acercarse al personal y a las personas que reciben asistencia en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Como parte de esta visita, el programa oficial prevé que el pontífice dirija un saludo a los presentes.

Visita del papa León XIV a Argentina

Luego, a las 11:30, el Papa presidirá una misa en el Monumento de los Españoles, situado en el barrio porteño de Palermo. Durante la tarde, las actividades continuarán con un encuentro dedicado al mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Durante esa misma jornada, el líder de la Iglesia católica mantendrá un encuentro en el Palacio San Martín con representantes de distintas comunidades cristianas y de otras confesiones religiosas. El cierre del día estará marcado por la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Luego, el pontífice compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado.

Córdoba recibirá al pontífice para una misa en la Escuela de Aviación Militar

El martes 10, el itinerario del papa León XIV incluirá una visita a Córdoba. El vuelo partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y está previsto que aterrice a las 9:00 en el aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Una hora después, a las 10:00, el pontífice presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más adelante, se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Durante la tarde, León XIV volverá a Buenos Aires para continuar con las actividades previstas. A las 20:15, el pontífice encabezará una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, ocasión en la que también ofrecerá uno de los discursos contemplados en su agenda.

La despedida será en Ezeiza después de una misa en Luján

La jornada final del recorrido, correspondiente al miércoles 11, se iniciará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, posiblemente en el establecimiento de Devoto. Posteriormente, a las 10:00, el pontífice encabezará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Jujeños a Córdoba por la visita del Papa León XIV

El cierre de la visita tendrá lugar a las 13:30, con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Treinta minutos más tarde, León XIV emprenderá viaje hacia Lima, Perú, donde está previsto que aterrice a las 17:30 en la Base Aeronaval del Callao.

Mediante un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional expresó su satisfacción ante el anuncio oficial: “El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses”.

Tras detallar buena parte del itinerario previsto para el pontífice, desde el Gobierno remarcaron: “Las distintas áreas del Gobierno Nacional continuarán trabajando junto con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica”.

El papa León XIV vendrá a Argentina.

El comunicado, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, finaliza con las siguientes palabras: “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”.