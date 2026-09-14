El Gobierno prepara la visita de León XIV y analiza declarar feriados

El Gobierno espera que el Vaticano confirme oficialmente la agenda del Papa León XIV en el país para convocar a una nueva reunión entre representantes de la Iglesia, el Ejecutivo y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo será coordinar las actividades previstas durante los tres días de visita.

Para la visita se prevé la conformación de tres Comandos Unificados Federales, que trabajarán en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole, y Córdoba. El objetivo será garantizar la seguridad durante las actividades del Pontífice.

Analizan declarar feriados La posibilidad de establecer feriados entre el 8 y el 11 de noviembre está en estudio. La Provincia de Buenos Aires pidió especialmente que el miércoles 11 sea feriado, debido a la misa que León XIV encabezará en la Basílica de Luján. Desde Nación indicaron que también se analizan el lunes, martes y miércoles.

La agenda prevista para noviembre El arribo de León XIV está previsto para la tarde del domingo 8 de noviembre. Ese día tendrá actividades en Buenos Aires, incluida una reunión con Javier Milei en Casa Rosada. El lunes visitará Claypole y participará de distintas celebraciones en Buenos Aires; el martes viajará a Córdoba y el miércoles cerrará su visita con una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

El Gobierno prepara una nueva reunión por la visita de León XIV y analiza feriados. DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE Llegada a Argentina.

Ofrenda floral ante el Monumento a San Martín.

Reunión con Javier Milei en Casa Rosada.

Encuentro en el Palacio Libertad.

Alojamiento en la Nunciatura Apostólica. LUNES 9 DE NOVIEMBRE Visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Recorrido en papamóvil y misa en el Monumento a los Españoles.

Visita a la UCA y encuentro con trabajadores y dirigentes gremiales.

Encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín.

Celebración en la Catedral Metropolitana.

Cena con los obispos. MARTES 10 DE NOVIEMBRE Viaje a Córdoba.

Recorrido en papamóvil.

Misa multitudinaria.

Visita al Arzobispado y la Catedral.

Encuentro con religiosos, sacerdotes y seminaristas.

Regreso a Buenos Aires.

Vigilia con jóvenes. MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE Visita a un Complejo Penitenciario Federal.

Viaje a Luján.

Recorrido en papamóvil por la Basílica.

Misa cerca del mediodía.

Saludo a voluntarios en Villa Marista.

Traslado a Ezeiza y partida hacia Perú.

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