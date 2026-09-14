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14 de septiembre de 2026 - 22:07
País.

El Gobierno prepara una nueva reunión por la visita de León XIV y analiza feriados

El Gobierno organiza la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, y analiza declarar feriados durante su estadía.

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Por  Judith Girón
El Gobierno prepara la visita de León XIV y analiza declarar feriados&nbsp;

El Gobierno prepara la visita de León XIV y analiza declarar feriados 

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Para la visita se prevé la conformación de tres Comandos Unificados Federales, que trabajarán en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole, y Córdoba. El objetivo será garantizar la seguridad durante las actividades del Pontífice.

Analizan declarar feriados

La posibilidad de establecer feriados entre el 8 y el 11 de noviembre está en estudio. La Provincia de Buenos Aires pidió especialmente que el miércoles 11 sea feriado, debido a la misa que León XIV encabezará en la Basílica de Luján. Desde Nación indicaron que también se analizan el lunes, martes y miércoles.

La agenda prevista para noviembre

El arribo de León XIV está previsto para la tarde del domingo 8 de noviembre. Ese día tendrá actividades en Buenos Aires, incluida una reunión con Javier Milei en Casa Rosada. El lunes visitará Claypole y participará de distintas celebraciones en Buenos Aires; el martes viajará a Córdoba y el miércoles cerrará su visita con una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

El Gobierno prepara una nueva reunión por la visita de León XIV y analiza feriados.

El Gobierno prepara una nueva reunión por la visita de León XIV y analiza feriados.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • Llegada a Argentina.
  • Ofrenda floral ante el Monumento a San Martín.
  • Reunión con Javier Milei en Casa Rosada.
  • Encuentro en el Palacio Libertad.
  • Alojamiento en la Nunciatura Apostólica.

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

  • Visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.
  • Recorrido en papamóvil y misa en el Monumento a los Españoles.
  • Visita a la UCA y encuentro con trabajadores y dirigentes gremiales.
  • Encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín.
  • Celebración en la Catedral Metropolitana.
  • Cena con los obispos.

MARTES 10 DE NOVIEMBRE

  • Viaje a Córdoba.
  • Recorrido en papamóvil.
  • Misa multitudinaria.
  • Visita al Arzobispado y la Catedral.
  • Encuentro con religiosos, sacerdotes y seminaristas.
  • Regreso a Buenos Aires.
  • Vigilia con jóvenes.

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

  • Visita a un Complejo Penitenciario Federal.
  • Viaje a Luján.
  • Recorrido en papamóvil por la Basílica.
  • Misa cerca del mediodía.
  • Saludo a voluntarios en Villa Marista.
  • Traslado a Ezeiza y partida hacia Perú.

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