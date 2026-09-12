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12 de septiembre de 2026 - 19:12
País.

Malvinas: el Gobierno destinará más de $300 mil millones a la Base Naval de Ushuaia

El Presupuesto 2027 incluirá más de $300 mil millones para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia, que el Gobierno quiere terminar en 2029.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Presupuesto 2027 incluirá más de $300 mil millones para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia, que el Gobierno quiere terminar en 2029.

El Presupuesto 2027 incluirá más de $300 mil millones para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia, que el Gobierno quiere terminar en 2029.

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El proyecto tomó nuevo impulso en las últimas semanas, en medio de la ofensiva política y diplomática del Gobierno vinculada con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Después de la cadena nacional de Javier Milei, el Ejecutivo reasignó casi $218.000 millones para Defensa y las Fuerzas Armadas y decidió sumar fondos específicos para la base en el próximo presupuesto. El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que los más de $300 mil millones previstos para 2027 serán adicionales y que el financiamiento provendrá de recursos del propio Estado.

“Saldrán obviamente de los propios recursos del Estado”, afirmó durante una recorrida realizada en la Península de Ushuaia.

El canciller Pablo Quirno también remarcó que el proyecto está concebido como una infraestructura argentina y negó que dependa de créditos o asistencia financiera de otros países.

Malvinas: el Gobierno pondrá $300 mil millones en la Base Naval de Ushuaia (foto: presidencia)

Malvinas: el Gobierno pondrá $300 mil millones en la Base Naval de Ushuaia (foto: presidencia)

Qué se construirá y por qué es estratégica

La Base Naval Integrada contempla seis grandes ejes de infraestructura: el nuevo muelle, obradores, una Unidad de Servicios Marítimos, un área de logística antártica, la urbanización del predio y, más adelante, la relocalización de la actual base naval junto con viviendas para el personal.

El núcleo del proyecto será el muelle de 585 metros. El objetivo oficial es tener construido el 40% en aproximadamente 18 meses, es decir unos 240 metros, y completar la estructura entre 30 y 36 meses. Con eso, la base podrá recibir embarcaciones de mayor porte, entre ellas el rompehielos ARA Almirante Irízar y buques logísticos que hoy deben utilizar el puerto comercial de Ushuaia.

Las primeras cinco licitaciones se lanzarían en las próximas semanas y el Gobierno pretende que las obras comiencen el 2 de enero de 2027. A partir de 2028 está prevista la relocalización progresiva de la base y desde 2029 comenzaría la construcción de 450 viviendas para personal militar.

La obra tiene además una dimensión antártica. La intención es convertir a Ushuaia en un corredor logístico para misiones militares, científicas y eventualmente comerciales hacia el continente blanco. En paralelo, el plan prevé mejoras en la Base Antártica Petrel, incluida la ampliación de su pista para que puedan operar aviones Hércules C-130.

El proyecto no es nuevo. La idea de una base naval de estas características se analiza desde hace décadas y comenzó a tomar forma concreta en 2022. Sin embargo, el avance físico sigue siendo reducido: hasta este año ronda apenas el 9%, con una platea de hormigón como una de las pocas estructuras visibles en el terreno.

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