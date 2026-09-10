Malvinas: el Gobierno reforzará el control sobre actividades extranjeras

El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará dentro de la Cancillería . El objetivo será coordinar las acciones estatales vinculadas al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares.

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El mecanismo buscará generar información, coordinación y asesoramiento sobre actividades que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina.

A través del nuevo sistema, la Cancillería deberá procurar que las actividades relacionadas con las relaciones exteriores mantengan una línea coherente y uniforme con la política argentina sobre Malvinas.

El Gobierno sostiene que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía requiere una estrategia que combine herramientas diplomáticas, jurídicas y políticas.

Pablo Quirno, Canciller argentino

Más controles sobre empresas petroleras

La creación del sistema se suma a las medidas anunciadas por el Gobierno contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas.

Desde la administración de Javier Milei se impulsaron procedimientos sancionatorios contra empresas y otras personas jurídicas y humanas señaladas por operar en la zona sin autorización argentina.

Además, el Gobierno dispuso que los organismos estatales que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para evaluar posibles sanciones.

Fondos para la Base Naval Integrada

Entre las medidas anunciadas también se encuentra la reasignación de $217.959 millones, equivalentes a unos US$142 millones, para el Ministerio de Defensa.

Los fondos estarán destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, presentada por el Gobierno como parte del fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El Gobierno también prepara el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa contempla endurecer las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización argentina y establecer nuevas herramientas para quienes participen directa o indirectamente de esas actividades.

El proyecto también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar la respuesta del Estado ante amenazas de actores estatales o no estatales.

Con el nuevo sistema de la Cancillería, las sanciones a empresas, el refuerzo de la presencia en Tierra del Fuego y el proyecto de ley, el Gobierno busca avanzar con una estrategia integral sobre la soberanía de Malvinas, combinando acciones diplomáticas, jurídicas, políticas y de defensa.

A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.

El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior

Un proyecto de ley con nuevas sanciones

A esta estrategia se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados en los próximos días.

La iniciativa propone reforzar las sanciones contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización argentina y contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

Este nuevo organismo tendrá como objetivo responder ante amenazas de actores estatales o no estatales, según lo anunciado por el Gobierno.