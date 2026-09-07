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7 de septiembre de 2026 - 16:50
Política

Malvinas: Milei enviará el proyecto a Diputados y amplía su mesa política

Además de definir los próximos pasos por Malvinas, Milei dedicó parte de la reunión a la situación económica y al proyecto de reforma del mercado de capitales elaborado por Sturzenegger.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Malvinas: Milei enviará el proyecto a Diputados y amplía su mesa política.&nbsp;

Malvinas: Milei enviará el proyecto a Diputados y amplía su mesa política. 

El presidente Javier Milei volvió a reunir este lunes a su Gabinete en la Casa Rosada y tomó una definición clave sobre la cuestión Malvinas: el proyecto de ley anunciado durante su última cadena nacional comenzará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

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Malvinas: Milei enviará el proyecto a Diputados

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde definió que el proyecto de ley relacionado con la cuestión Malvinas ingrese por la Cámara de Diputados.

El encuentro estuvo atravesado por el repaso de la agenda oficial y el seguimiento de los anuncios realizados por el mandatario durante la cadena nacional de la semana pasada, en la que volvió a poner el reclamo de soberanía sobre las islas en el centro de la escena.

Otro de los ejes de la reunión fue el impacto que tuvieron las medidas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional. El Gobierno repasó, entre otras iniciativas, las sanciones previstas para las empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina, el financiamiento destinado a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El proyecto impulsado por Milei se estructura sobre tres pilares principales. En primer lugar, propone reforzar las sanciones de la Ley 26.659 para las empresas y proveedores que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina. La iniciativa contempla restricciones para que esas compañías puedan contratar en el país y habilita, en determinados casos, la posibilidad de recurrir al juicio en ausencia.

A esto se suma la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que buscará coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía bajo una estrategia común y obligatoria para todo el Estado. Finalmente, el organismo tendría facultades para desplegar medidas económicas y diplomáticas frente a amenazas de actores estatales o no estatales.

La economía también ocupó un lugar central durante la reunión de Gabinete. Milei repasó la evolución de las principales variables y los indicadores de actividad, y aprovechó el encuentro para reafirmar que mantendrá sin cambios el rumbo de su programa.

En particular, sostuvo que no relajará la política monetaria “bajo ningún concepto”, al advertir que hacerlo sería un error que podría afectar la credibilidad lograda y comprometer los resultados obtenidos hasta ahora.

Se amplía la mesa política

Otro de los puntos acordados durante la reunión fue la incorporación de Pablo Quirno y Carlos Presti a la Mesa Política. El canciller y el ministro de Defensa se sumaron este martes al espacio para “seguir ordenando los próximos pasos” de la estrategia oficial destinada a fortalecer el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

Como en los encuentros anteriores, la reunión se desarrolló en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de buena parte del Gabinete. Participaron Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete; y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Sandra Pettovello, Carlos Presti, Mario Lugones, Juan Bautista Mahiques y Pablo Quirno.

A la mesa también se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional Patricia Bullrich.

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