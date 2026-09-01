El secretario del Tesoro de EE.UU. se reunió con Luis Caputo

Tras elogiar al gobierno de Javier Milei , el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mantuvo un encuentro con Luis Caputo durante la cumbre del G20 y volvió a destacar el rumbo de la Argentina.

Bessent respaldó a Milei y se reunió con Caputo en el G20: fue el primer encuentro formal entre ambos desde el auxilio financiero de octubre de 2025. Antes de la reunión, el secretario del Tesoro de EE.UU. había destacado el rumbo económico argentino y afirmó que el país lidera una “oportunidad histórica” en el hemisferio occidental.

El encuentro, que se realizó a puertas cerradas , duró unos 20 minutos y tuvo lugar en el hotel Omni Grove Park Inn. Caputo y Bessent repasaron la relación bilateral y también analizaron la crisis en Medio Oriente y su impacto sobre la economía .

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el G20: “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”. Un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente @JMilei . pic.twitter.com/1yYTI7YUCA

La delegación argentina que participa del G20 estuvo integrada además por el secretario de Política Económica, José Luis Daza ; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili ; y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning .

Caputo fue testigo directo del respaldo de Bessent al programa económico argentino. Desde la segunda fila del salón Seely Pavilion, el ministro escuchó las palabras del secretario del Tesoro de EE.UU., quien luego participó de una entrevista con Larry Kudlow, conductor de Fox Business y exdirector del Consejo Económico Nacional.

El secretario del Tesoro estadounidense elogió las reformas implementadas por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina atraviesa un momento clave para la región. “Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por la Argentina”, sostuvo Bessent.

Bessent también destacó el impacto político de las elecciones legislativas de octubre de 2025 y consideró que el resultado reflejó un cambio en el electorado argentino. En particular, señaló el respaldo que Milei recibió de los sectores más pobres y de los jóvenes, a quienes vinculó anteriormente con posiciones de izquierda.

Tras las declaraciones de Bessent, Caputo las replicó en X y destacó el respaldo al rumbo económico del Gobierno. El ministro consideró que se trata de “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente”. Además, ambos funcionarios ya habían dialogado sobre la situación argentina durante la cena oficial del lunes.

Vencimientos del 2027 y auxilio financiero

Detrás de los elogios de Bessent aparece uno de los principales desafíos para el Gobierno: los vencimientos de deuda por USD 25.000 millones previstos para 2027. Más de la mitad corresponde a bonos internacionales, Bopreal y títulos denominados en dólares emitidos en el mercado local.

El antecedente inmediato entre Caputo y Bessent se remonta a octubre de 2025, cuando se reunieron en Washington y avanzaron con un swap de monedas por USD 20.000 millones. Por entonces, la Argentina atravesaba una fuerte presión cambiaria antes de las elecciones legislativas y el Tesoro de EE.UU. también había intervenido mediante compras de pesos.

El respaldo anunciado por Bessent alcanzaba los USD 40.000 millones, con una parte que debía ser aportada por bancos, aunque ese tramo nunca llegó a concretarse. Días antes de la reunión en Asheville, Milei había garantizado que la Argentina podrá pagar los vencimientos de deuda de todo su mandato sin recurrir al mercado y había incluido el swap entre las herramientas con las que cuenta el Gobierno.