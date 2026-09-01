martes 01 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2026 - 12:10
Operativo.

Incautaron más de dos toneladas de hojas de coca en Santiago del Estero y Tucumán

Gendarmería secuestró 2.812 kilos de hojas de coca en Santiago del Estero y otros productos en un operativo en Tucumán.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Secuestraron más de 2,8 toneladas de hojas de coca en Santiago del Estero

Secuestraron más de 2,8 toneladas de hojas de coca en Santiago del Estero

Un cargamento de 2.812 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural fue secuestrado durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional Nº 16, en el departamento Copo de Santiago del Estero. La mercadería era transportada en un camión que había partido desde Salvador Mazza, Salta, con destino a Buenos Aires.

Lee además
de una peluqueria de barrio a un campeonato del noa: una vida dedicada al oficio

De una peluquería de barrio a un campeonato del NOA: una vida dedicada al oficio
En Streaming Day no solo vas a escuchar historias. Vas a llevarte herramientas, inspiración y una nueva forma de entender cómo funciona la industria del streaming y los nuevos medios.
Salta.

Streaming day llega al NOA con referentes de Luzu, Olga, Infobae, Blender y Canal 4 de Jujuy

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Monte Quemado del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” de Gendarmería Nacional, quienes detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales marca Volvo con semirremolque para realizar un control.

Hallaron 125 bultos con hojas de coca dentro del camión

Durante la inspección del sector de carga, los efectivos encontraron 125 bultos que contenían la sustancia vegetal, con un peso total de 2.812 kilos con 500 gramos. Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal Nº 1 de Santiago del Estero, que dispuso la detención del conductor y el secuestro de la mercadería por encontrarse en infracción al Código Aduanero (Ley 22.415). Además, el vehículo quedó secuestrado y posteriormente fue entregado al personal de ARCA para las actuaciones correspondientes.

Otro operativo en Tucumán: cigarrillos y hojas de coca

El segundo procedimiento ocurrió en la localidad tucumana de 7 de Abril, sobre la Ruta Nacional Nº 34. En ese lugar, integrantes de la Patrulla Eventual “7 de Abril”, dependiente del Escuadrón 55 de Gendarmería, inspeccionaron el equipaje de un denominado “tour de compras” y detectaron 2.160 atados de cigarrillos de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero correspondiente. Durante la misma requisa también fueron encontrados 13 kilos de hojas de coca en estado natural.

En este caso tomó intervención el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, mientras que la delegación local de ARCA ordenó el secuestro de la mercadería hallada.

En Tucumán hallaron 2.160 atados de cigarrillos y 13 kilos de hojas de coca.

En Tucumán hallaron 2.160 atados de cigarrillos y 13 kilos de hojas de coca.

Dos procedimientos con importantes decomisos

Entre ambos operativos realizados en Santiago del Estero y Tucumán, las fuerzas de seguridad incautaron:

  • 2.812 kilos y 500 gramos de hojas de coca en un camión.
  • 13 kilos de hojas de coca en un tour de compras.
  • 2.160 atados de cigarrillos extranjeros sin documentación.

Los procedimientos se realizaron en corredores viales utilizados para el transporte de mercadería entre distintas provincias del norte argentino

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De una peluquería de barrio a un campeonato del NOA: una vida dedicada al oficio

Streaming day llega al NOA con referentes de Luzu, Olga, Infobae, Blender y Canal 4 de Jujuy

Cómo fue la venta de combustibles en el NOA: los números de Jujuy, Salta y Tucumán

Secuestraron 186 kilos de hojas de coca en un camión que viajaba desde Jujuy y Salta hacia Buenos Aires

Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves por el tema Malvinas

Lo que se lee ahora
Visita del papa León XIV a Argentina
País.

Visita del Papa León XIV: Se confirmó que la misa central será en el Monumento de los Españoles

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incendio de un colectivo en Palpalá. video
Jujuy.

Un colectivo se incendió sobre Ruta 66 en Palpalá

Imagen ilustrativa.
Policiales.

Un jujeño fue condenado a 35 años de prisión por abusar de cuatro menores

Gimnasia de Jujuy ante Agropecuario.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy dejó escapar el triunfo en el final y empató con Agropecuario

Tini reapareció en medio de la polémica familiar y habló de su presente: qué dijo
Espectáculos.

Tini reapareció en medio de la polémica familiar y habló de su presente: qué dijo

“Bombazo” y una polémica burla inglesa: cómo reaccionó la prensa mundial al retiro de Messi. 
Deportes

"Bombazo" y una polémica burla inglesa: cómo reaccionó la prensa mundial al retiro de Messi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel