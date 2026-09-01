Incautaron más de dos toneladas de hojas de coca en Santiago del Estero y Tucumán

Secuestraron más de 2,8 toneladas de hojas de coca en Santiago del Estero

Un cargamento de 2.812 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural fue secuestrado durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional Nº 16, en el departamento Copo de Santiago del Estero. La mercadería era transportada en un camión que había partido desde Salvador Mazza, Salta, con destino a Buenos Aires.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Monte Quemado del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” de Gendarmería Nacional, quienes detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales marca Volvo con semirremolque para realizar un control.

Hallaron 125 bultos con hojas de coca dentro del camión Durante la inspección del sector de carga, los efectivos encontraron 125 bultos que contenían la sustancia vegetal, con un peso total de 2.812 kilos con 500 gramos. Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal Nº 1 de Santiago del Estero, que dispuso la detención del conductor y el secuestro de la mercadería por encontrarse en infracción al Código Aduanero (Ley 22.415). Además, el vehículo quedó secuestrado y posteriormente fue entregado al personal de ARCA para las actuaciones correspondientes.

Otro operativo en Tucumán: cigarrillos y hojas de coca El segundo procedimiento ocurrió en la localidad tucumana de 7 de Abril, sobre la Ruta Nacional Nº 34. En ese lugar, integrantes de la Patrulla Eventual “7 de Abril”, dependiente del Escuadrón 55 de Gendarmería, inspeccionaron el equipaje de un denominado “tour de compras” y detectaron 2.160 atados de cigarrillos de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero correspondiente. Durante la misma requisa también fueron encontrados 13 kilos de hojas de coca en estado natural.

En este caso tomó intervención el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, mientras que la delegación local de ARCA ordenó el secuestro de la mercadería hallada. En Tucumán hallaron 2.160 atados de cigarrillos y 13 kilos de hojas de coca. Dos procedimientos con importantes decomisos Entre ambos operativos realizados en Santiago del Estero y Tucumán, las fuerzas de seguridad incautaron: 2.812 kilos y 500 gramos de hojas de coca en un camión.

en un camión. 13 kilos de hojas de coca en un tour de compras.

en un tour de compras. 2.160 atados de cigarrillos extranjeros sin documentación. Los procedimientos se realizaron en corredores viales utilizados para el transporte de mercadería entre distintas provincias del norte argentino

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