Un jujeño fue condenado a 35 años de prisión por abusar de cuatro menores

El Tribunal en lo Criminal condenó a 35 años de prisión a un hombre de 45 años , acusado por el Ministerio Público de la Acusación de haber cometido múltiples delitos sexuales y otros hechos en perjuicio de cuatro víctimas menores de edad .

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Según la acusación, los episodios ocurrieron durante distintos períodos comprendidos entre 2013 y 2024 . Entre las víctimas se encontraban dos de sus hijos .

El condenado, identificado por sus iniciales V.D.J. , llegó a juicio acusado por una extensa serie de delitos vinculados con abuso sexual, corrupción de menores, amenazas y material de abuso sexual infantil.

La acusación incluyó abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la convivencia y la guarda , abuso sexual simple, corrupción de menores, amenazas coactivas y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.

El comerciante fue condenado a 35 años de prisión.

También se le atribuyeron delitos relacionados con la producción de representaciones de partes genitales de una persona menor de 18 años y la tenencia de pornografía infantil.

Durante el debate oral, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo la imputación y solicitó una pena de 35 años de prisión.

El Tribunal hizo lugar al pedido del MPA

El Tribunal estuvo integrado por su presidente Mario Ramón Puig y los jueces vocales Martín de Athayde Moncorvo y Elio Luciano Yapura.

Por parte del Ministerio Público de la Acusación intervino la agente fiscal María Emilia Curtem Haquim, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 3 de San Salvador de Jujuy.

Luego del debate, el Tribunal consideró acreditados los hechos y resolvió condenar al acusado a 35 años de prisión, haciendo lugar al pedido formulado por la Fiscalía.