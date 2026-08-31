Un jujeño fue condenado a 35 años de prisión por abusar de cuatro menores

El Tribunal en lo Criminal condenó a 35 años de prisión a un hombre de 45 años, acusado por el Ministerio Público de la Acusación de haber cometido múltiples delitos sexuales y otros hechos en perjuicio de cuatro víctimas menores de edad.
Según la acusación, los episodios ocurrieron durante distintos períodos comprendidos entre 2013 y 2024. Entre las víctimas se encontraban dos de sus hijos.
El condenado, identificado por sus iniciales V.D.J., llegó a juicio acusado por una extensa serie de delitos vinculados con abuso sexual, corrupción de menores, amenazas y material de abuso sexual infantil.
Los delitos por los que fue condenado
El comerciante fue condenado a 35 años de prisión.
La acusación incluyó abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la convivencia y la guarda, abuso sexual simple, corrupción de menores, amenazas coactivas y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.
También se le atribuyeron delitos relacionados con la producción de representaciones de partes genitales de una persona menor de 18 años y la tenencia de pornografía infantil.
Durante el debate oral, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo la imputación y solicitó una pena de 35 años de prisión.
El Tribunal hizo lugar al pedido del MPA
El Tribunal estuvo integrado por su presidente Mario Ramón Puig y los jueces vocales Martín de Athayde Moncorvo y Elio Luciano Yapura.
Por parte del Ministerio Público de la Acusación intervino la agente fiscal María Emilia Curtem Haquim, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 3 de San Salvador de Jujuy.
Luego del debate, el Tribunal consideró acreditados los hechos y resolvió condenar al acusado a 35 años de prisión, haciendo lugar al pedido formulado por la Fiscalía.
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