lunes 31 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de agosto de 2026 - 16:59
Policiales.

Un jujeño fue condenado a 35 años de prisión por abusar de cuatro menores

El sujeto, un comerciante de 45 años, fue hallado responsable de múltiples delitos cometidos entre 2013 y 2024. Entre las víctimas había dos de sus hijos.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El Tribunal en lo Criminal condenó a 35 años de prisión a un hombre de 45 años, acusado por el Ministerio Público de la Acusación de haber cometido múltiples delitos sexuales y otros hechos en perjuicio de cuatro víctimas menores de edad.

Lee además
condenaron a 18 anos de prision a un hombre por abuso sexual de dos menores
Justicia.

Condenaron a 18 años de prisión a un hombre por abuso sexual de dos menores
Condenaron a un deportista: 13 años de cárcel por abusar de su hijo. 
Deportes

Condenaron a un deportista: 13 años de cárcel por abusar de su hijo

Según la acusación, los episodios ocurrieron durante distintos períodos comprendidos entre 2013 y 2024. Entre las víctimas se encontraban dos de sus hijos.

El condenado, identificado por sus iniciales V.D.J., llegó a juicio acusado por una extensa serie de delitos vinculados con abuso sexual, corrupción de menores, amenazas y material de abuso sexual infantil.

Los delitos por los que fue condenado

El comerciante fue condenado a 35 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.

El comerciante fue condenado a 35 años de prisión.

La acusación incluyó abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la convivencia y la guarda, abuso sexual simple, corrupción de menores, amenazas coactivas y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.

También se le atribuyeron delitos relacionados con la producción de representaciones de partes genitales de una persona menor de 18 años y la tenencia de pornografía infantil.

Durante el debate oral, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo la imputación y solicitó una pena de 35 años de prisión.

El Tribunal hizo lugar al pedido del MPA

El Tribunal estuvo integrado por su presidente Mario Ramón Puig y los jueces vocales Martín de Athayde Moncorvo y Elio Luciano Yapura.

Por parte del Ministerio Público de la Acusación intervino la agente fiscal María Emilia Curtem Haquim, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 3 de San Salvador de Jujuy.

Luego del debate, el Tribunal consideró acreditados los hechos y resolvió condenar al acusado a 35 años de prisión, haciendo lugar al pedido formulado por la Fiscalía.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a 18 años de prisión a un hombre por abuso sexual de dos menores

Condenaron a un deportista: 13 años de cárcel por abusar de su hijo

Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra sus hijas

Investigan un presunto abuso sexual a una menor en el Parque Belgrano de Alto Comedero

Un colectivo se incendió sobre Ruta 66 en Palpalá

Lo que se lee ahora
Incendio de un colectivo en Palpalá. video
Jujuy.

Un colectivo se incendió sobre Ruta 66 en Palpalá

Por  Federico Franco

Las más leídas

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda video
Jujuy.

Incendio en Humahuaca: una familia perdió todo y necesita ayuda

Telekino quedó vacante
País.

Sorteo 2443 del Telekino: los números ganadores y cuánto pagó cada categoría

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que en Jujuy habrá dos peajes video
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, confirmó que "en Jujuy habrá dos peajes"

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: Ya no tengo más para dar
Selección Argentina.

Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima
Deportes.

Gimnasia recibe a Agropecuario con dos bajas en un partido clave por la cima

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel