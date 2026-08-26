Investigan un presunto abuso sexual a una menor en el Parque Belgrano de Alto Comedero

Parque Belgrano. Parque Belgrano.

La Policía de Jujuy investiga una denuncia por un presunto abuso sexual contra una adolescente en el Parque Belgrano, ubicado en el barrio Alto Comedero.

El jefe de la Policía, Joaquín Carrillo, explicó que tomaron conocimiento del hecho luego de la presentación realizada por la madre de la presunta víctima. Según indicó, la mujer denunció que su hija menor de edad se encontraba en el Parque Belgrano, también conocido como NIDO Belgrano, cuando habría sufrido el ataque.

Desplegaron un operativo en la zona A partir de la denuncia, se activaron diferentes unidades de emergencia que trabajan en el sector. Carrillo detalló que participaron del operativo el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), la unidad ciclística y efectivos policiales que realizan recorridos a pie.

Abuso sexual en el Parque Belgrano de Alto Comedero. “Se hizo un amplio rastrillaje en la zona y con los datos aportados se está investigando para lograr dar con el sujeto”, explicó el jefe policial. La investigación continúa con la información brindada en la denuncia para intentar identificar y localizar al presunto responsable.

La Fiscalía investiga las circunstancias Carrillo evitó brindar precisiones sobre las características del episodio y explicó que esos aspectos forman parte de la investigación judicial. “Qué tipo de ataque o cómo fue o cómo se llevó a cabo ya es parte de la investigación pura de la Fiscalía”, señaló. Por tratarse de una persona menor de edad, no se difundieron datos que permitan identificar a la presunta víctima.

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