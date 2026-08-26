miércoles 26 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2026 - 20:17
Policiales.

Investigan un presunto abuso sexual a una menor en el Parque Belgrano de Alto Comedero

La madre de una adolescente realizó la denuncia. La Policía desplegó un rastrillaje en la zona y trabaja para identificar al presunto agresor.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Parque Belgrano.

Parque Belgrano.

Parque Belgrano.

Parque Belgrano.

Lee además
Condenaron por abuso sexual ultrajante calificado a un cura.
Policiales.

Condenaron a un cura en Córdoba por abuso sexual ultrajante agravado
condenaron a 18 anos de prision a un hombre por abuso sexual de dos menores
Justicia.

Condenaron a 18 años de prisión a un hombre por abuso sexual de dos menores

El jefe de la Policía, Joaquín Carrillo, explicó que tomaron conocimiento del hecho luego de la presentación realizada por la madre de la presunta víctima. Según indicó, la mujer denunció que su hija menor de edad se encontraba en el Parque Belgrano, también conocido como NIDO Belgrano, cuando habría sufrido el ataque.

Desplegaron un operativo en la zona

A partir de la denuncia, se activaron diferentes unidades de emergencia que trabajan en el sector. Carrillo detalló que participaron del operativo el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), la unidad ciclística y efectivos policiales que realizan recorridos a pie.

Abuso sexual en el Parque Belgrano de Alto Comedero.

Abuso sexual en el Parque Belgrano de Alto Comedero.

Se hizo un amplio rastrillaje en la zona y con los datos aportados se está investigando para lograr dar con el sujeto”, explicó el jefe policial. La investigación continúa con la información brindada en la denuncia para intentar identificar y localizar al presunto responsable.

La Fiscalía investiga las circunstancias

Carrillo evitó brindar precisiones sobre las características del episodio y explicó que esos aspectos forman parte de la investigación judicial.

Qué tipo de ataque o cómo fue o cómo se llevó a cabo ya es parte de la investigación pura de la Fiscalía”, señaló. Por tratarse de una persona menor de edad, no se difundieron datos que permitan identificar a la presunta víctima.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Condenaron a un cura en Córdoba por abuso sexual ultrajante agravado

Condenaron a 18 años de prisión a un hombre por abuso sexual de dos menores

Condenaron a un deportista: 13 años de cárcel por abusar de su hijo

Condenaron a 15 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra sus hijas

Salta: denunció a su madre por dejar sola a su hermana de cinco años

Las más leídas

Los delitos que podría haber cometido el padre de Tini Stoessel.
Espectáculos.

Tini Stoessel y la ruptura con el padre: su reclamo y qué delitos pudieron haber sucedido

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto video
Frontera.

El Paso de Jama sigue cerrado: nieve y hielo hasta el km 100 en este miércoles 26 de agosto

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Eclipse de luna en Jujuy: a qué hora verlo este jueves video
Astronomía.

Eclipse de luna en Jujuy: los mejores lugares para verlo y por qué la Puna ofrece una vista privilegiada

Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral.
Personas.

Un ruso ofreció miles de dólares para ir en taxi hasta Salta y la reacción del chofer fue viral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel