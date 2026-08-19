Condenaron a un cura en Córdoba por abuso sexual ultrajante agravado

La Justicia impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión al cura Patricio Cruz Viale , quien se desempeñaba como párroco de la congregación de Schöenstatt . El religioso fue declarado responsable del delito de abuso sexual ultrajante , agravado por su condición de representante de un ministerio de culto.

Tras conocerse el fallo de la Cámara Cuarta del Crimen , la defensa del sacerdote aguardará el análisis de los fundamentos de la resolución antes de definir si presentará un recurso de apelación .

El sacerdote Patricio Cruz Viale fue arrestado en noviembre de 2024 , por disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, encabezada por Juan Ávila Echenique . La acusación fue presentada por una mujer que actualmente tiene 48 años , quien sostuvo que el episodio ocurrió en el despacho privado del religioso , luego de la celebración de una misa.

Cruz Viale continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria . En un primer momento permaneció detenido en la cárcel de Bouwer , aunque después de algunos meses recibió el beneficio de cumplir la medida en su vivienda debido a razones vinculadas con su estado de salud .

El Movimiento Apostólico de Schöenstatt es una organización de carácter mariano que nació en Alemania en 1914, impulsada por el padre José Kentenich. Actualmente, cuenta con presencia en 110 países y reúne a personas de distintas vocaciones y formas de vida.

Debido a su pertenencia a esta organización, Cruz Viale no se encuentra bajo la jurisdicción de la Diócesis de Córdoba. Sin embargo, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue puesto al tanto de la detención del sacerdote.

El juicio y la trayectoria religiosa de Cruz Viale

El proceso judicial contra Patricio Cruz Viale se extendió durante aproximadamente dos meses y medio y concluyó este martes con la lectura de la sentencia. Antes de acudir a la Justicia, la mujer que lo denunció relató lo ocurrido dentro de la comunidad religiosa. A partir de esa situación, la congregación decidió enviar al sacerdote a realizar un retiro en México. Tras su regreso, la mujer presentó formalmente la denuncia penal.

Cuando llegó al Santuario de Schöenstatt de Córdoba, Cruz Viale ya contaba con una extensa experiencia y una sólida preparación dentro de la vida religiosa. Además, es doctor en Teología Moral por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, institución en la que también residió durante su formación.

A lo largo de su trayectoria, Cruz Viale también desarrolló una faceta como autor y publicó distintas obras de contenido religioso. Entre ellas se encuentra una guía dedicada a las meditaciones espirituales sobre el Evangelio. Su libro más reconocido es Misericordia, al que posteriormente se sumó La luz de la palabra: luz en la pandemia, una recopilación de reflexiones elaboradas durante el período de cuarentena, orientadas a buscar la felicidad en aquel contexto.

El comunicado de la congregación tras la denuncia

Luego de que, hacia finales de 2024, se conociera públicamente la existencia de la causa judicial, la congregación a la que pertenecía difundió un comunicado a través de su página web: “Con profundo pesar informamos que en diversos medios públicos se ha reportado la detención de un sacerdote de nuestra comunidad. En un ejercicio de transparencia y compromiso con la verdad, la Comunidad de los Padres de Schöenstatt confirma que ha recibido una denuncia contra el padre Cruz Viale, realizada por una mujer mayor de edad. Esta denuncia se ha presentado tanto en la Justicia penal ordinaria como en el ámbito canónico”.

“Queremos expresar también nuestro sincero apoyo y empatía hacia la denunciante, confiándonos a la Santísima Virgen para que brinde su protección y paz tanto a ella como a todos los afectados. En estos momentos de dificultad, nuestra comunidad se une en oración, pidiendo por la sanación y justicia que requieren todas las personas involucradas”, concluía.

Otra denuncia

El sacerdote también quedó involucrado en una segunda acusación, presentada por su prima Paulina Viale, quien recientemente denunció que habría sido víctima de abuso cuando tenía 7 años, mientras que Cruz Viale tenía 17, en un hecho ocurrido hace aproximadamente cuatro décadas.

Aunque en mayo pasado la Justicia estableció que la causa se encontraba prescripta, la mujer manifestó su intención de avanzar por otra vía y aseguró que buscará llevar adelante un “juicio por la verdad”.

Durante una entrevista televisiva, Paulina Viale explicó que su decisión de hacer pública su acusación después de tantos años estuvo vinculada con la primera denuncia presentada contra su primo. “Cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima, a mí se me va el miedo y empieza la posibilidad de decirlo, de ver un poco la luz”, contó.

“Con mi historia, estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo”, expresó. Para Paulina Viale, contar lo ocurrido representa también una manera de dejar atrás el lugar de “cómplice”. “La víctima denuncia cuando puede”, agregó.