Cayó una red de grooming y abuso sexual en Córdoba

Una investigación por grooming y abuso sexual de menores conmociona a Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba , donde la Justicia ya detuvo a nueve hombres y analiza una trama que involucra a tres adolescentes de entre 13 y 14 años. La causa es encabezada por la fiscal Analía Cepede y entre los detenidos se encuentra un asesor legislativo.

El expediente se inició hace 20 días a partir de la desaparición de una adolescente de 13 años . Con el avance de las medidas judiciales, los investigadores pudieron establecer que los abusos se habrían producido, al menos, durante los últimos cinco meses.

Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los investigadores fue la situación de vulnerabilidad de las adolescentes . De acuerdo con lo reconstruido en la causa, los acusados no les entregaban dinero, sino alimentos básicos . “La retribución era paupérrima. Hablamos de una vulnerabilidad extremadamente alta”, sostuvo la fiscal Analía Cepede en diálogo con Cadena 3.

Según la investigación, las víctimas recibían gaseosas y sándwiches. La funcionaria judicial remarcó la gravedad del contexto en el que se habrían producido los hechos: “ Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre ”.

Hasta el momento, algunos de los nueve detenidos están acusados de grooming, por contactos telemáticos o telefónicos con fines sexuales, mientras que otros también enfrentan acusaciones por abuso sexual con acceso carnal.

Investigan cómo accedieron a implantes anticonceptivos

Durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las adolescentes en el Polo de la Mujer surgió otro dato que abrió una nueva línea investigativa: las tres tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía aproximadamente dos años.

Actualmente tienen entre 13 y 14 años, por lo que, según lo informado por la fiscal, los implantes habrían sido colocados cuando tenían alrededor de 11. “Las mismas refirieron justamente esto, de que tenían instalado este chip sexual y las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años a la fecha”, explicó Cepede.

A partir de ese dato, la Justicia comenzó a analizar las circunstancias en las que las menores accedieron al procedimiento y si existieron responsabilidades dentro del sistema de salud. “Eso también es materia de investigación. Nos genera preocupación porque una menor de esa edad debería contar con un adulto responsable y entender qué procedimiento se le está realizando”, señaló la fiscal.

Cepede aclaró que el foco de la investigación no está puesto en cuestionar el acceso a métodos anticonceptivos, sino en determinar cómo fueron colocados en estos casos. “Lo que me llama la atención es que hablamos de tres menores que se colocaron un método anticonceptivo cuando ni siquiera tenían edad para consentir una relación sexual”, apuntó.

La causa podría sumar nuevos detenidos en Córdoba

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes. Hasta ahora hay nueve hombres detenidos, pero la fiscal no descartó que se produzcan nuevas detenciones a medida que avance la causa. Cepede también hizo referencia a las características de Villa de María de Río Seco y al conocimiento existente entre sus habitantes: “Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce”.