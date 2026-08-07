Thiago Medina fue imputado por presunto abuso sexual contra su prima. 

La Justicia imputó a Thiago Medina por una investigación de presunto abuso sexual con acceso carnal. La causa se inició tras la denuncia de su prima, quien atribuyó los hechos investigados a un episodio ocurrido hace seis años.

Thiago Medina , influencer y ex participante de Gran Hermano, quedó imputado por una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal. La decisión se tomó una semana después de la denuncia presentada por su prima , quien señaló hechos que habrían ocurrido hace seis años en La Matanza.

Medina se presentó ante la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Juvenil N° 2 de La Matanza , donde fue notificado de su imputación. La causa quedó bajo la intervención del juez de Garantías del Joven N° 1, Gustavo Indovino. En el escrito fiscal, el ex participante de Gran Hermano, domiciliado en Ramos Mejía, aparece registrado como “desocupado” .

La causa quedó en manos del fiscal Juan Pablo Volpicina y tiene como denunciante a Iara Agustina Ledesma , de 19 años, prima de Thiago Medina. Según la denuncia, los hechos investigados habrían ocurrido en La Matanza cuando ella tenía 13 años y el acusado 17.

La joven relató ante la Justicia una situación que habría sucedido dentro de una habitación y que dio origen a la investigación penal.

El episodio denunciado habría ocurrido en una vivienda de la calle Vilela, en Virrey del Pino, según fuentes policiales. La denunciante y Medina vivían cerca, a unas seis o siete cuadras de distancia, aunque no tenían contacto habitual. El periodista Mati Gonz fue quien dio a conocer la información en redes sociales antes de la presentación formal de la denuncia.

Qué dijo la prima de Thiago Medina

Según relató Iara Ledesma, guardó silencio durante tres años antes de contar lo que, según su denuncia, había ocurrido. La joven aseguró que recién a los 15 años pudo hablar por primera vez de la situación, en una entrevista con el programa LAM (América TV), donde se emocionó al recordar lo sucedido.

“Estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”, dijo. La joven explicó que no se lo había contado antes ni siquiera a su madre: “Ella trabajaba y no quería cargarla con esto”. En su testimonio reconstruyó la noche de los hechos con precisión: “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar”.

La primera revelación de Ledesma no ocurrió ante la Justicia, sino dentro del ámbito familiar. Según relató la joven, acudió junto a su madre a la casa de los Medina, donde Thiago habría reconocido los hechos frente a sus familiares.

“Él lo contó llorando, que lo perdone, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”, recordó. La madre de Iara respondió que no podía perdonarlo, aunque en ese momento decidió no avanzar con ninguna acción. De acuerdo con el relato de la denunciante, la familia acordó entonces mantener la situación dentro del ámbito privado.

Según contó Ledesma, tras aquella reunión familiar recibió el respaldo de Brisa, hermana gemela de Medina. Sin embargo, la joven aseguró que días más tarde Camila, otra hermana del acusado, comenzó a difundir entre vecinos y conocidos que lo ocurrido era inventado. “Hace poco me enteré de que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto”, relató. De acuerdo con su testimonio, esa versión circuló durante años en el barrio.

La presentación judicial se realizó en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. La denunciante decidió avanzar con la acción penal, aunque no pidió restricciones ni otras medidas cautelares contra Medina, según informaron fuentes judiciales.

“Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la Justicia, que si es mentira o es verdad”, expresó Ledesma al hablar públicamente del caso.