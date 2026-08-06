La serie de "God of War" prepara un cambio de elenco para acompañar el salto temporal.

De acuerdo con información difundida por MP1st a partir de recientes llamados de casting , la adaptación live-action de God of War que desarrolla Prime Video tendría nuevos actores para interpretar a Atreus y Thrud en la 2°temporada . En consecuencia, Callum Vinson e Island Austin únicamente formarían parte del elenco de la primera entrega .

Esta modificación estaría vinculada a un avance temporal de aproximadamente cinco años dentro de la historia, con el objetivo de mostrar a ambos personajes en una etapa más cercana a sus versiones adolescentes vistas en God of War Ragnarök . Por ese motivo, el cambio no estaría relacionado con la recepción ni con el desempeño de los intérpretes originales .

La determinación de incorporar un nuevo elenco para la segunda temporada habría sido adoptada por Amazon con anterioridad a la selección de Vinson para dar vida al joven hijo de Kratos . En lugar de aguardar el paso de los años hasta que el actor alcanzara la edad que exige la evolución del relato , el equipo de producción optaría por sumar directamente a un intérprete adolescente .

La misma decisión alcanzaría a Island Austin , quien fue seleccionada para encarnar a Thrud , la hija de Thor . Como ambos personajes presentan una evolución física y de edad claramente perceptible entre los dos títulos correspondientes a la saga nórdica de los videojuegos, la adaptación televisiva apostaría por reemplazar a los actores para reflejar esa transformación en pantalla .

En consecuencia, todo indicaría que Vinson y Austin fueron incorporados al proyecto con la intención de intervenir exclusivamente en la primera temporada. Por el momento, no trascendió la identidad de los actores reemplazantes que tomarían el relevo en las entregas siguientes, y Prime Video tampoco emitió una comunicación oficial para confirmar esa modificación.

Con la información conocida hasta ahora, también queda descartada la posibilidad de que la desvinculación de ambos actores responda a inconvenientes surgidos durante la filmación o a una valoración negativa de sus interpretaciones. Todo indica que el recambio de elenco formaba parte de una estrategia creativa y de producción definida con anticipación al inicio de las grabaciones.

Las pistas en las convocatorias de casting

Las convocatorias de casting destinadas a conformar el elenco de la segunda temporada están orientadas a encontrar intérpretes adolescentes para Joshua y Ruth, denominaciones internas empleadas como seudónimos de Atreus y Thrud. La utilización de estos nombres en clave tiene como finalidad preservar la verdadera identidad de los personajes durante el proceso de selección y evitar que se divulgue información sobre la producción.

Las características mencionadas se corresponden con la diferencia de edad que existe entre los protagonistas en God of War y las versiones que aparecen más adelante en God of War Ragnarök.

Desde su concepción, la adaptación televisiva fue pensada para trasladar a la pantalla la saga nórdica de la franquicia de PlayStation, cuya historia gira en torno al vínculo entre Kratos y su hijo, además de su interacción con distintos personajes pertenecientes a la mitología nórdica.

Entre la primera y la segunda temporada se produciría un avance temporal cercano a los cinco años dentro de la historia. Si bien ese paso del tiempo podría representarse mediante recursos como el maquillaje o los efectos visuales, el equipo de producción habría decidido incorporar actores de mayor edad para que la transformación física de los personajes se perciba de forma natural e inmediata en pantalla.

El inicio anticipado del proceso de selección de actores también indicaría que la segunda temporada sigue formando parte de los proyectos previstos por Prime Video, a pesar de los inconvenientes surgidos en los últimos tiempos.

De todos modos, aún no se conoce la fecha de producción en la que comenzará esa fase ni tampoco si el rodaje de los episodios se llevará a cabo inmediatamente después de la nueva realización de la primera temporada.

Una producción marcada por reemplazos y reinicios

La sustitución de los actores que encarnan a Atreus y Thrud se produce en un contexto marcado por las dificultades de producción relacionadas con el personaje principal. Ryan Hurst, quien había sido seleccionado para dar vida a Kratos, padeció una lesión que, según trascendió, habría provocado la interrupción de las grabaciones y la necesidad de encontrar un nuevo intérprete. Hasta el momento, la producción no dio a conocer quién ocupará ese papel.

De acuerdo con reportes difundidos con anterioridad, antes de que Hurst sufriera la lesión ya se habían filmado cuatro episodios. Sin embargo, ese material habría quedado sin efecto. Hasta ahora, Prime Video no informó qué parte de ese contenido deberá volver a rodarse, cuáles de las escenas podrían conservarse ni de qué manera este contratiempo impactará en el cronograma general de la producción.

En un principio, la intención era realizar el rodaje de ambas temporadas de forma continua, una detrás de la otra. Ese esquema habría servido para conservar en funcionamiento al mismo equipo de trabajo y las locaciones durante el desarrollo de la adaptación de los dos videojuegos.

No obstante, tras la interrupción de la producción y la necesidad de reemplazar al protagonista, todavía no existe certeza de que ese plan pueda mantenerse.

Desde que fue presentado oficialmente, el proyecto atravesó diversas demoras y varias modificaciones en su enfoque creativo. Pese a ello, los recientes llamados de casting para incorporar a los nuevos intérpretes de Atreus y Thrud muestran que la planificación de la segunda temporada continúa avanzando. Por el momento, Prime Video no anunció cuándo se producirá el estreno de la serie.