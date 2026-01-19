lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 17:44
Streaming.

Ryan Hurst será Kratos en la versión televisiva de God of War

El intérprete conocido por Sons of Anarchy fue elegido para encarnar al legendario Fantasma de Esparta en la serie que adaptará el famoso videojuego.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ryan Hurst será Kratos en la versión televisiva de God of War.

Ryan Hurst será Kratos en la versión televisiva de God of War.

El mundo de God of War ya tiene protagonista para su adaptación en acción real. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television anunciaron que Ryan Hurst dará vida a Kratos, el emblemático Fantasma de Esparta, en la esperada serie que se estrenará en Prime Video.

Lee además
El futuro del elenco de Stranger Things: qué proyectos los esperan tras la serie.
Streaming.

El futuro del elenco de Stranger Things: qué proyectos los esperan tras la serie
La británica aseguró que no volverá a interpretar papeles en la saga de Juego de Tronos.
Streaming.

La actriz Emilia Clarke deja atrás la serie Game of Thrones: "No me volveréis a ver"

El anuncio de Hurst, difundido este miércoles, generó gran repercusión entre los seguidores de la saga. El actor ya está vinculado al universo del juego: prestó su voz y movimientos para encarnar al dios nórdico Thor en God of War Ragnarök (2022).

Ryan Hurst regresa al universo God of War, ahora como Kratos.

Hurst asume el desafío de encarnar a Kratos en God of War

En esta ocasión, el actor se traslada a otro rol dentro del mismo universo y asumirá el protagonismo como el mítico guerrero espartano que se transformó en leyenda.

Por el momento, se confirmó que la serie estará compuesta por dos temporadas y que se encuentra en fase de preproducción en la ciudad de Vancouver.

Si bien gran parte de la trama permanece en secreto, las fuentes coinciden en que la narrativa se alineará con el reinicio del videojuego de 2018, poniendo el foco en la relación entre Kratos y su hijo Atreus.

La serie de God of War seguirá la historia de Kratos y su hijo Atreus, eje central del reboot del videojuego de 2018.

Según la sinopsis oficial compartida por Amazon, la historia seguirá a Kratos y a Atreus en su travesía para esparcir las cenizas de Faye, esposa de Kratos y madre de su hijo. Durante el recorrido, “Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor humano”.

La reestructuración del proyecto en lo creativo de la serie

El proyecto ha tenido un camino complicado desde que se anunció en 2022. Tras atravesar una reestructuración creativa y la salida del showrunner original, Rafe Judkins, Amazon decidió reiniciar completamente la serie.

El cambio definitivo se produjo a finales de 2024, cuando Ronald D. Moore, reconocido por su trabajo en Battlestar Galactica y Outlander, tomó las riendas del proyecto como showrunner. Más adelante, en enero de 2026, se anunció que Frederick E.O. Toye, director con trayectoria en Shogun y The Boys, será responsable de dirigir los dos capítulos iniciales de la serie.

Wood Harris y Ryan Hurst en la película Duelo de titanes (2000).

Ryan Hurst, el elegido

Ryan Hurst vio la luz en Santa Monica, California, y se crió en un entorno vinculado al cine, ya que es hijo del actor Rick Hurst. Inició su camino actoral desde muy joven, con apariciones menores en series televisivas, incluyendo un papel recurrente en Saved by the Bell: The New Class.

Su proyección en la pantalla grande comenzó a consolidarse a finales de los años noventa, con roles en destacadas producciones bélicas como Rescatando al soldado Ryan (1998), Rules of Engagement y We Were Soldiers (2002).

Uno de los roles cinematográficos que más se recuerdan de Hurst fue el de Gerry Bertier en Duelo de titanes (2000), película en la que compartió escenas con Denzel Washington. Posteriormente, integró el reparto de The Ladykillers (2004) y también participó en doblajes de animación, destacándose su trabajo en Rango (2011).

Opie Winston, de Sons of Anarchy, es uno de sus personajes más famosos.

Sin embargo, el verdadero impulso en su trayectoria llegó con la televisión. Hurst se ganó reconocimiento internacional gracias a su papel de Opie Winston en Sons of Anarchy, personaje que lo convirtió en un favorito del público y le otorgó un Satellite Award como mejor actor de reparto en 2011.

Posteriormente, amplió su repertorio interpretativo con otro papel emblemático: Beta, uno de los villanos más imponentes de The Walking Dead.

En tiempos recientes, Hurst siguió combinando su trabajo entre la pantalla grande, la televisión y el mundo de los videojuegos. Recientemente formó parte de la serie Los abandonados en Netflix y se confirmó su participación en el nuevo largometraje de Christopher Nolan, titulado The Odyssey, según informó Mint.

Quién es Ryan Hurst, el actor que le dará vida a Kratos en la serie.

Hasta el momento, Amazon y Sony no han revelado cuándo se estrenará la adaptación de God of War. En paralelo, el proyecto sigue su desarrollo con el soporte de PlayStation Productions y un equipo creativo de alto nivel, que cuenta con Cory Barlog, reconocido guionista y director del videojuego original, en el rol de productor ejecutivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El futuro del elenco de Stranger Things: qué proyectos los esperan tras la serie

La actriz Emilia Clarke deja atrás la serie Game of Thrones: "No me volveréis a ver"

La serie de Harry Potter contará con un legendario compositor para su banda sonora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Cómo cuidar el agapanto: la planta tendencia del verano

Lo que se lee ahora
quienes son las guerreras k-pop y por que las llaman asi video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel