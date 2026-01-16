viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 16:59
Streaming.

La serie de Harry Potter contará con un legendario compositor para su banda sonora

El artista elegido se encargará de la banda sonora de la adaptación televisiva, tomando el relevo de John Williams y renovando el universo sonoro de Hogwarts.

Redacción de TodoJujuy
Harry Potter ficha al legendario Hans Zimmer para que componga la banda sonora de la serie de HBO.

El mundo de Harry Potter sumará un nuevo episodio a partir de 2027, cuando HBO lance su esperada versión televisiva de la famosa saga de J.K. Rowling. La producción buscará explorar a fondo los siete libros originales, asignando una temporada completa a cada historia, desde La piedra filosofal hasta Las reliquias de la muerte.

La iniciativa, planteada como una de las principales inversiones de la plataforma para los próximos años, ha despertado gran interés no solo por su magnitud, sino también por las decisiones creativas relacionadas con la historia, el reparto y, particularmente, la ambientación sonora.

Hans Zimmer y su compañía se encargarán de la banda sonora.

Hans Zimmer y la nueva identidad sonora de Harry Potter

La atmósfera musical de esta nueva adaptación de Harry Potter estará a cargo de Hans Zimmer y su estudio Bleeding Fingers Music, responsables de crear la banda sonora original de la serie. Junto a los compositores Kara Talve y Ane Rozman, Zimmer se encargará de reinterpretar y renovar el paisaje sonoro del mundo de Hogwarts.

“La herencia musical de Harry Potter es un referente para compositores en todo el mundo y nos sentimos honrados de unirnos a un equipo tan extraordinario en un proyecto de esta magnitud”, aseguraron Zimmer y su equipo.

“La responsabilidad es algo que ni Kara Talve, ni Ane Rozman ni yo tomamos a la ligera. La magia está a nuestro alrededor, muchas veces parece inalcanzable, pero como en el mundo de Harry Potter, solo hay que saber buscarla. Con esta banda sonora esperamos acercar un poco más al público a esa magia, siempre honrando lo que vino antes”, agregaron.

La futura serie intentará marcar distancia respecto a las emblemáticas películas estrenadas durante los primeros años del siglo XXI, optando por un formato extenso que permita profundizar en cada detalle y matiz del universo creado por J.K. Rowling.

La adaptación televisiva de Harry Potter para HBO se perfila como una de las grandes apuestas de la cadena de cara a los próximos años.

Respetando el legado musical mientras se reinventa la magia

El equipo detrás de la producción tiene como objetivo rendir tributo a las bandas sonoras originales de John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, cuyos temas musicales se han vuelto inolvidables para los fanáticos.

Hans Zimmer y Bleeding Fingers Music han destacado que su propósito es “honrar lo anterior y aportar una nueva dimensión que dialogue con la estructura episódica y el tono prolongado que caracterizan a la televisión contemporánea”.

La música de la saga, que siempre fue de John Williams, cambiará ahora de manos para la serie.

Los acordes adecuados

Bleeding Fingers Music, la productora musical creada por Hans Zimmer hace más de diez años, funciona como un estudio colaborativo de compositores con un perfil cada vez más reconocido a nivel internacional.

Durante 2026, la firma tiene previsto inaugurar una sucursal en Londres, reforzando su alcance global y afianzando su participación en proyectos de gran envergadura dentro de la industria audiovisual europea.

Hans Zimmer, quien se encuentra en carrera por un Oscar gracias a su labor en “F1”, también estará a cargo de la composición de las bandas sonoras de la nueva temporada de “Euphoria” en HBO y de “Dune: Part Three”, ambos proyectos con estreno previsto en los próximos meses.

Este será el legendario compositor encargado de ponerle música.

Por otro lado, el casting de la serie también se llevó la atención de los fanáticos. Dominic McLaughlin asumirá el papel de Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout encarnará a Ron Weasley, tres jóvenes talentos con carreras todavía incipientes en la actuación.

Dominic McLaughlin formó parte de la comedia “Grow” junto a Nick Frost y Golda Rosheuvel para Sky, mientras que Arabella Stanton brilló como protagonista del musical “Matilda” en el West End, y Alastair Stout realiza su primer gran papel con este proyecto.

En tanto, el reparto adulto incluye figuras consagradas: John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu encarnará a Severus Snape y Janet McTeer dará vida a la profesora McGonagall.

La serie promete un recorrido exhaustivo por los siete libros originales, dedicando una temporada completa a cada título.

La versión para televisión de Harry Potter que prepara HBO se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma en los próximos años.

Con Hans Zimmer y Bleeding Fingers Music encargados de la banda sonora, la serie intentará atraer tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas audiencias, consolidando el legado perdurable y la influencia cultural de una franquicia que ya se ha convertido en un ícono del imaginario popular.

