Qué dijo el nuevo actor de Harry Potter por el mensaje recibido de Daniel Radcliffe

Es probable que Dominic McLaughlin , quien interpretará al niño sobreviviente en la nueva adaptación de Harry Potter para HBO Max , nunca reciba una carta de Hogwarts en la vida real. Sin embargo, recibió una versión igualmente mágica , que parece haberle generado aún más emoción.

Daniel Radcliffe quiso tener un gesto especial de cariño y apoyo hacia su sucesor. En la carta le escribió: “Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo; yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor” . Después de todo, si alguien entiende lo que implica asumir un papel en esta saga, ese es sin dudas Daniel Radcliffe .

Recientemente, el joven Dominic McLaughlin respondió a Daniel Radcliffe durante su participación en el programa Saturday Mash-Up! Live de la BBC , describiendo la experiencia como “una locura” .

El nuevo intérprete del icónico personaje explicó: “Recibí una carta del propio Daniel Radcliffe” . Relató que sucedió mientras viajaba en tren de regreso a Glasgow : “Mi padre me dio unos golpes en el tren y me dio la carta. La leí, fui al final y ponía Dan R.” .

Harry Potter volverá a adaptarse en forma de serie para HBO Max.

“Me volví loco, pero mantuve la calma porque estaba en el tren”, cuenta entre risas. No es para menos: después de todo, Daniel Radcliffe es la única otra persona en el mundo que interpretó a este personaje en el cine.

La experiencia del pequeño actor en el set de la nueva serie de Harry Potter

El joven actor también compartió con la audiencia que el rodaje marcha muy bien y que ha logrado hacer muchos amigos en el set, comentarios que reflejan la intención del mensaje de apoyo de Daniel, quien le había aconsejado disfrutar esta etapa única de su carrera.

La serie se estrenará en HBO Max durante 2026, generando un abanico de emociones para los fanáticos. Por un lado, es motivo de alegría regresar a la icónica Escuela de Magia y Hechicería; por otro, el recuerdo de las películas anteriores aún se mantiene muy presente.