martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 15:56
Streaming.

Qué dijo el nuevo actor de Harry Potter por el mensaje recibido de Daniel Radcliffe

Harry Potter vuelve como serie en HBO Max, y Dominic McLaughlin reaccionó a la carta de apoyo que le envió el actor Daniel Radcliffe.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Daniel Radcliffe quiso tener un bonito gesto de cariño con su sucesor en Harry Potter.

Daniel Radcliffe quiso tener un bonito gesto de cariño con su sucesor en Harry Potter.

Es probable que Dominic McLaughlin, quien interpretará al niño sobreviviente en la nueva adaptación de Harry Potter para HBO Max, nunca reciba una carta de Hogwarts en la vida real. Sin embargo, recibió una versión igualmente mágica, que parece haberle generado aún más emoción.

Daniel Radcliffe contactó a Dominic McLaughlin para aconsejarlo.
Streaming.

Serie de Harry Potter: la emotiva carta de Daniel Radcliffe al nuevo actor protagonista
La carta de Grint iba cargada de ánimos y buenos deseos para Stout, el niño seleccionado tras un exigente proceso de casting.
Streaming.

Serie de Harry Potter: Rupert Grint le escribió al nuevo Ron Wesley para desearle "lo mejor"

Daniel Radcliffe quiso tener un bonito gesto de cariño con su sucesor.

El mensaje de Daniel Radcliffe hacia el nuevo actor que hará de Harry Potter

Daniel Radcliffe quiso tener un gesto especial de cariño y apoyo hacia su sucesor. En la carta le escribió: “Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo; yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor”. Después de todo, si alguien entiende lo que implica asumir un papel en esta saga, ese es sin dudas Daniel Radcliffe.

El nuevo actor de Harry Potter, muy emocionado tras recibir la carta de Daniel Radcliffe.

Recientemente, el joven Dominic McLaughlin respondió a Daniel Radcliffe durante su participación en el programa Saturday Mash-Up! Live de la BBC, describiendo la experiencia como “una locura”.

El nuevo intérprete del icónico personaje explicó: “Recibí una carta del propio Daniel Radcliffe”. Relató que sucedió mientras viajaba en tren de regreso a Glasgow: “Mi padre me dio unos golpes en el tren y me dio la carta. La leí, fui al final y ponía Dan R.”.

Harry Potter volverá a adaptarse en forma de serie para HBO Max.

“Me volví loco, pero mantuve la calma porque estaba en el tren”, cuenta entre risas. No es para menos: después de todo, Daniel Radcliffe es la única otra persona en el mundo que interpretó a este personaje en el cine.

La experiencia del pequeño actor en el set de la nueva serie de Harry Potter

El joven actor también compartió con la audiencia que el rodaje marcha muy bien y que ha logrado hacer muchos amigos en el set, comentarios que reflejan la intención del mensaje de apoyo de Daniel, quien le había aconsejado disfrutar esta etapa única de su carrera.

Embed

La serie se estrenará en HBO Max durante 2026, generando un abanico de emociones para los fanáticos. Por un lado, es motivo de alegría regresar a la icónica Escuela de Magia y Hechicería; por otro, el recuerdo de las películas anteriores aún se mantiene muy presente.

