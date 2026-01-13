El futuro del elenco de Stranger Things: qué proyectos los esperan tras la serie.

En 2016 , el público dio la bienvenida a los pequeños actores que conocimos en la primera temporada de Stranger Things. Con el paso del tiempo, el elenco creció junto con la serie y sus miembros dejaron de ser adolescentes para convertirse en jóvenes adultos , preparándose ahora para explorar caminos más allá de Hawkins .

Entonces, ¿qué planes tienen en el horizonte ? Hacemos un repaso de los próximos proyectos y estrenos que mantendrán a estos actores bajo la mirada atenta de sus seguidores en los años venideros.

Millie Bobby Brown debutó en Stranger Things cuando apenas contaba con 12 años . Hoy, en 2026 , la actriz ha dado un paso importante en su vida personal al convertirse en madre , un logro que combina con una agenda llena de nuevos proyectos y planes profesionales .

El primer estreno que se espera de ella es Enola Holmes 3 , seguido por títulos como Perfect , Just Picture It y la serie Prism . Además, tiene en desarrollo producciones como The Thing About Jellyfish y The Girls I've Been . No está nada mal para alguien que apenas llega a los 21 años .

Finn Wolfhard

El encantador Mike Wheeler logró construir una carrera más allá de Stranger Things, sumando una serie de proyectos que le han permitido distanciarse de Hawkins mucho antes de que la historia de la serie llegara a su cierre. Sus participaciones en películas como It y Cazafantasmas lo consolidaron como un actor versátil, capaz de explorar distintos géneros y personajes.

Finn Wolfhard.

En 2026, su agenda sigue cargada: encabezará el reparto de La leyenda de Ochi, producción de A24; prestará su voz para la serie animada New-Gen, actualmente en posproducción; y está en plena filmación de la película Crash Land.

Gaten Matarazzo

Dustin se convirtió en uno de los personajes más queridos a lo largo de las cinco temporadas de Stranger Things, compartiendo protagonismo con figuras como Steve. Sin embargo, tras la emisión de la última entrega, su agenda parece haberse vuelto más ligera.

Gaten Matarazzo.

Por ahora, el actor solo tiene en marcha un proyecto: una película aún sin título centrada en la pizza, que se desarrolla bajo la producción de Hulu. Esto marca un cambio interesante en su carrera, ya que Gaten pasará de trabajar con Netflix a sumarse a un proyecto vinculado a Disney+.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin, reconocido por su papel de Lucas Sinclair, es otro de los actores cuyo calendario por el momento se mantiene bastante despejado.

Caleb McLaughlin.

Por ahora, su única participación anunciada es como voz principal en Goat, una película animada que narra la historia de una cabra que, contra todo pronóstico, alcanza el éxito en el ámbito deportivo. El estreno está programado para llegar a las salas el 13 de febrero.

Noah Schnapp

Noah Schnapp es, sin dudas, el miembro del elenco que ha optado por tomarse un descanso prolongado tras su paso por Stranger Things.

Noah Schnapp.

Tras conmover a los fans con su emotiva interpretación de Will en la temporada final de la serie, el joven actor actor actualmente no cuenta con proyectos de cine ni televisión en su agenda.

Sadie Sink

Por otro lado, Sadie Sink parece encaminada a consolidarse como una de las jóvenes figuras más destacadas de Hollywood en la actualidad.

Sadie Sink.

Tras despedirse de la carismática Max, la actriz se encuentra lista para el esperado lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, con la posibilidad de regresar en Vengadores: Secret Wars. Además, fuera del universo Marvel, participa en una nueva producción titulada John Proctor Is the Villain.

Charlie Heaton

Cambiando el foco hacia los miembros más jóvenes del elenco —aunque por aquel entonces todavía eran adolescentes—, es momento de hablar de Charlie Heaton. El intérprete que dio vida al hermano mayor de Will regresará pronto a Netflix con un nuevo proyecto cinematográfico, esta vez ambientado en la región canadiense de Terranova y Labrador.

Charlie Heaton.

Joe Keery

No es necesario que Joe Keery, conocido por su papel de Steve Harrington, aparezca en cine para demostrar su relevancia. El actor también brilla en el mundo de la música con su proyecto DJO, que recientemente alcanzó el primer puesto en reproducciones de Spotify. Sin embargo, para quienes lo esperan en la pantalla grande, el 13 de enero llegará su nueva comedia Cold Storage, en la que comparte cartel con Liam Neeson.

Joe Keery.

Natalia Dyer

Al igual que Noah Schnapp, Natalia Dyer ha decidido tomar un descanso prolongado de la actuación. Por el momento, la actriz no tiene compromisos ni en el mundo del cine ni en la televisión, uniéndose así a la pausa profesional de su colega del elenco.

Natalia Dyer.

Maya Hawke

Maya Hawke, por su parte, no tiene planes de frenar ni un instante. Su trayectoria artística se extiende mucho más allá de Stranger Things y planea seguir consolidándose con una serie de proyectos cinematográficos, entre los que se incluyen la nueva entrega de Los juegos del hambre, One Night Only, Wishful Thinking, Wilder & Me, Revolver y Lucia.

Maya Hawke.

Jamie Campbell Bower

El inquietante Vecna no se limita a haber dado vida a uno de los antagonistas más icónicos de los últimos tiempos. El actor se suma ahora al elenco de la tercera temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder y, además, estrenará este año la película de terror True Haunting.

Jamie Campbell Bower.

Winona Ryder

Stranger Things marcó el regreso triunfal de Winona Ryder, pero ahora la actriz parece dispuesta a tomarse otra pausa y esperar propuestas que realmente despierten su interés. Al igual que Natalia Dyer y Noah Schnapp, actualmente no cuenta con proyectos pendientes en cine o televisión.

Winona Ryder.

David Harbour

Después de un año lleno de controversias, la trayectoria de David Harbour parecía enfrentar desafíos. Aun así, el actor que interpretó al inolvidable Hopper regresará con fuerza al universo cinematográfico como Guardián Rojo en Vengadores: Doomsday.

David Harbour.

Además, tiene en puerta otros proyectos, como Noche de Paz 2, The Trashers y la película animada Goat, en la que compartirá trabajo de doblaje con Caleb McLaughlin.