6 de enero de 2026 - 07:20
Desafío familiar en TikTok: rebautizó a los personajes de Stranger Things y se volvió viral

Un hombre intentó reconocer a los protagonistas de la serie y sus errores divertidos desataron risas y cientos de comentarios en redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Una actividad familiar se convirtió en tendencia en TikTok después de que la usuaria @ailen.ts retara a su padre a identificar a los personajes de Stranger Things. El resultado fue un video viral lleno de respuestas inesperadas equivocaciones divertidas que capturó la atención de miles de usuarios en la plataforma.

El padre intentó relacionar los rostros de la serie con sus nombres, pero cometió varios errores que provocaron risas tanto en su hija como en quienes lo veían desde las redes.

El desafío familiar desató risas y comentarios en redes sociales.

Los nombres más disparatados y divertidos en el video viral

Entre las confusiones más comentadas, el padre llamó “Dormegón” al temido Demogorgón y confundió a Will Byers con “Mark”. A Lucas Sinclair lo rebautizó como “Monchi”, mientras que a Dustin Henderson lo llamó “El Tano”.

Por otro lado, Steve Harrington pasó a ser “Kikillo”, Jonathan fue identificado como “Falopio”, Joyce Byers recibió el nombre de “Rosalía”, y Eddie Munson terminó siendo conocido como “El joven manos de tijera”.

A pesar de estos errores, el padre acertó correctamente con algunos personajes, logrando reconocer a Eleven, Nancy (con un pequeño empujón de su hija), Vecna y Henry.

En un momento del desafío, la hija destacó que su padre “se angustiaba” tras una serie de errores consecutivos, lo que agregó naturalidad y diversión al video familiar. “Tal cual pa”, remató la creadora en la descripción de la publicación.

El impacto del video en TikTok y las reacciones de los usuarios

El clip superó las 800.000 reproducciones y recibió cerca de 130.000 me gusta en TikTok. Además, miles de usuarios dejaron comentarios variados en la publicación.

Una dinámica familiar se volvió tendencia en TikTok luego de que la usuaria @ailen.ts desafiara a su padre a identificar a los personajes de Stranger Things.

Entre ellos se leían mensajes como: “Ya sabemos cual es su favorito”, “Cómo olvidar cuando Falopio salvo a Kikillo”, “Robin tenía el nombe escrito en la ropa”, “El Monchi y el Tano, los argentinizaba”, “Podrían ser los nombres de la versión española” y “Todos extrañamos al joven manos de tijera”, son algunos de los mensajes en la publicación.

