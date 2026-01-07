miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 10:29
Streaming.

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental de "Stranger Things": ¿Cuándo será?

Se confirmó que en enero llegará a la plataforma One Last Adventure, un documental que mostrará los secretos de la temporada final de Stranger Things.

Redacción de TodoJujuy
Es un documental que revela los secretos de la última temporada de Stranger Things.

Netflix prepara un regreso especial para los seguidores de Stranger Things con un documental que promete revelar los secretos detrás del cierre de la popular serie. Bajo el título One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, y según informó la Agencia Noticias Argentinas, el especial estará disponible en la plataforma a partir del 12 de enero.

La producción propone "una mirada al detrás de escena de los años de dedicación y esfuerzo" que implicó la temporada final de la creación de los hermanos Duffer, mostrando el proceso creativo, técnico y emocional de quienes llevaron adelante un fenómeno que marcó a toda una generación desde 2016.

Stranger Things 5
El cronograma oficial de la quinta temporada de Stranger Things 5 - COURTESY OF NETFLIX

El proyecto se plantea como un registro detallado del detrás de cámaras, que acompaña de cerca a los actores, los creadores y el personal técnico mientras desarrollan los episodios finales y se despiden de manera definitiva del mundo de Hawkins.

La conducción del documental estuvo a cargo de Martina Radwan, conocida por su labor en Girls State, quien siguió al equipo de Stranger Things a lo largo de un año entero.

Tráiler del documental sobre la temporada final de Stranger Things

Embed

El contenido presenta entrevistas con los actores principales —entre ellos Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink— junto con material nunca antes visto del rodaje de la temporada final.

El adelanto, publicado recientemente por Netflix, adelanta el aire emotivo del documental. En él, se observa a los hermanos Duffer dirigiéndose entre lágrimas al equipo y a los protagonistas, en una despedida llena de melancolía.

