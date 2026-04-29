Cuatro allanamientos en Jujuy: "Detectamos usuarios que tenían material de abuso sexual infantil"

Cuatro allanamientos simultáneos se realizaron en Jujuy en el marco de una investigación internacional orientada a combatir delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Los procedimientos se concretaron en las ciudades de Libertador General San Martín, San Pedro y Monterrico.

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Emilia Curten Haquim, habló con Canal 4 y explicó que Jujuy participó activamente de esta campaña internacional. “Jujuy ha participado de forma activa, presentando cuatro objetivos distintos”, indicó.

Asimismo detalló que la operación no solo incluyó a Jujuy, sino también a otras 17 provincias argentinas y a países de diferentes regiones del mundo. Según precisó, el objetivo principal del programa es consolidar las investigaciones vinculadas a delitos graves contra la infancia.

En ese marco, Curten Haquim remarcó que en Jujuy ya venían trabajando sobre cuatro casos concretos. “Nosotros ya veníamos trabajando con cuatro investigaciones, donde habíamos detectado que diferentes usuarios tenían material de abuso sexual infantil que habían compartido y que habían sido registrados”, afirmó.

La fiscal señaló que la información llegó a partir de un reporte emitido por una organización estadounidense, que alertó a la Argentina sobre usuarios que estarían recibiendo o compartiendo este tipo de contenido. A partir de esos datos, se inició el trabajo investigativo para individualizar a las personas involucradas y avanzar con los procedimientos.

"Informan a la Argentina que habían usuarios que estarían recibiendo o compartiendo este tipo de material que se puede reconocer como material de abuso sexual o de menores de edad exhibiendo de manera explícita sus partes genitales", mencionó.

Allanamientos (1) Allanamientos en Jujuy por presunto abuso sexual infantil.

Qué secuestraron en los allanamientos

Durante los cuatro allanamientos, el personal interviniente secuestró distintos dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes. “De estos allanamientos hemos obtenido diferentes elementos electrónicos, celulares, tablets, CPUs, pendrives, y son todos elementos factibles de poder ofrecer almacenamiento digital”, explicó.

La fiscal sostuvo que el próximo paso será solicitar una audiencia ante los jueces de control para que se confirmen los allanamientos y se autorice la apertura de esos dispositivos. El objetivo será analizar el material almacenado y determinar si efectivamente contenían contenido de abuso sexual infantil.

“Lo que sigue en estas cuatro investigaciones es pedir una audiencia ante los jueces de control para que confirmen estos allanamientos y nos permitan aperturar estos elementos, analizarlos y poder llegar a saber si efectivamente tienen o no el material de abuso sexual infantil que yo presumo en esta instancia que existe”, señaló.

Qué se investiga y qué se sabe hasta ahora

Curten Haquim aclaró que, por el momento, la investigación apunta a la tenencia y posible distribución de material ya existente en la red, y que hasta ahora no tienen indicios de producción local de ese contenido. “En principio, con los recursos que nosotros tenemos, no hemos podido establecer que estos menores sean de Jujuy”, explicó.

En la misma línea, agregó: “Lo que estamos percibiendo hasta acá es que es por tenencia de material que ya se encuentra en la red, no fuera producción. No tengo ningún indicio hasta acá de que fuera producción”.

De todos modos, remarcó que será clave el análisis de los dispositivos para determinar si las imágenes o videos fueron creados desde esos aparatos o si fueron descargados o reenviados desde otros medios. Ese resultado permitirá conocer con mayor precisión la complejidad de cada caso y definir los delitos que podrían imputarse.

“Eso va a depender ciertamente de lo que yo encuentre al momento que hagamos los análisis de la información contenida en estos dispositivos”, concluyó.