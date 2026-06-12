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12 de junio de 2026 - 18:47
Policiales.

Triple crimen narco: "Pequeño J" fue procesado con prisión preventiva

La Justicia Federal lo considera coautor del triple homicidio ocurrido en Florencio Varela. La investigación apunta a un plan criminal organizado.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
“Pequeño J”.

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La resolución fue dictada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón. El magistrado consideró que existen pruebas suficientes para imputarlo como coautor de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos, en concurso real entre sí.

Qué rol le atribuye la Justicia

Según la investigación, “Pequeño J” habría tenido una participación clave en distintas etapas del plan criminal. Para el juez, realizó aportes esenciales que permitieron concretar los asesinatos y su intervención no habría sido secundaria.

La reconstrucción judicial sostiene que el acusado habría participado desde la planificación previa hasta la logística necesaria para captar y trasladar a las víctimas. También se lo vincula con el lugar donde las jóvenes permanecieron cautivas y con tareas de control y sometimiento dentro de la casa donde fueron asesinadas.

La resolución señala además que habría existido una división de tareas entre los distintos involucrados, lo que refuerza la responsabilidad penal de cada uno de los participantes.

Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, llega desde Perú en un avión de la Fuerza Aérea.
Peque&ntilde;o J.

Pequeño J.

Las líneas que investiga la causa contra "Pequeño J"

La situación judicial de Valverde Victoriano se agravó en los últimos meses. En un primer momento, la Justicia había solicitado su extradición desde Perú por los cargos vinculados al triple homicidio. Luego se pidió una ampliación de los delitos imputados a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.

Los investigadores también analizan posibles vínculos con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala. En la causa se incorporaron hipótesis relacionadas con trata de personas, explotación sexual y eventuales maniobras de lavado de activos.

Según una de las líneas de investigación, el triple crimen podría estar relacionado con disputas internas dentro de una estructura narco-criminal. Los asesinatos habrían sido ordenados como represalia por la supuesta sustracción de estupefacientes.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y permanece en etapa investigativa. Con la detención de Valverde Victoriano, ya son 11 los imputados por el caso ocurrido el 19 de septiembre del año pasado en Florencio Varela.

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