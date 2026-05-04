"Pequeño J" llegó a la Argentina tras ser extraditado desde Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , llegó a Argentina desde Lima, Perú , acusado de integrar la banda vinculada al triple crimen narco de Florencio Varela . El joven aterrizó en la Base Aérea de El Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea y quedó alojado en el penal de Marcos Paz, antes de ser indagado por la Justicia federal de Morón.

Justicia. Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Tony Janzen Valverde Victoriano fue trasladado desde Lima en un avión de la Fuerza Aérea que hizo escalas previas en Salta y Asunción, Paraguay . El operativo se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad, con participación de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones y del área de enlace de Interpol de la Policía Federal.

El acusado había sido detenido en septiembre del año pasado en Perú . En un primer momento se había definido que sería llevado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, ubicada en Villa Lugano. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal resolvió alojarlo en el área de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz.

Proyecto nuevo (21)

Este martes, Janzen Valverde será indagado vía Zoom por la Justicia federal de Morón. El expediente está a cargo del juez Jorge Rodríguez, con una investigación del secretario Ignacio Calvi, por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela.

Los delitos que le imputan

Hasta el mediodía del lunes, ningún abogado se había presentado para defenderlo en el Juzgado Federal N°2 de Morón. El juez Jorge Rodríguez lo acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento.

En caso de ser condenado, la pena prevista es prisión perpetua. La causa investiga el brutal crimen de las tres jóvenes, quienes fueron atacadas y luego enterradas en tumbas al ras de la tierra.

El caso generó una fuerte conmoción pública por la violencia del hecho y por la presunta trama narco detrás de los asesinatos. Según la investigación, el crimen habría estado vinculado a un robo de droga o dinero en efectivo.

Tony Janzen Valverde Victoriano es uno de los que habría planeado los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo. Trasladan a “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

Por qué demoró la extradición

Janzen Valverde fue detenido hace ocho meses en Perú. Sobre la demora en la extradición, uno de los investigadores del caso explicó que “la medida se firmó hace un mes y medio” y sostuvo que el trámite se desarrolló dentro de los canales normales.

“Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran”, señaló a Infobae uno de los investigadores.

La investigación del triple crimen

“Pequeño J” fue uno de los primeros nombres que apareció en la investigación inicial, que estuvo a cargo de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, bajo la órbita de la UFI de Homicidios de esa jurisdicción. Los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli avanzaron en el esclarecimiento de los femicidios y luego elevaron la causa a la Justicia federal para profundizar la pista narco.

La Policía Bonaerense ya capturó a nueve acusados de haber participado del macabro crimen narco. Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.

Las primeras versiones lo señalaban como posible autor intelectual de los asesinatos. Luego fue detenido en Lima, tras haber pasado clandestinamente por Bolivia junto a Matías Ozorio, un argentino de Barracas identificado como miembro de la banda vinculada al triple crimen.

Antes de huir, Tony Janzen se habría refugiado en Isidro Casanova, en la casa de su última novia, ubicada en el barrio El Tambo. En ese lugar, los investigadores encontraron una pistola calibre .40 y un jogging manchado con sangre. Además, filmaciones de cámaras de seguridad lo habrían mostrado junto a Lara Gutiérrez en los días previos al crimen.

Los prófugos y los nuevos sospechosos

En la causa todavía hay dos prófugos, ambos de nacionalidad peruana. Uno de ellos es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, quien aseguró mediante abogados ante el Juzgado Federal N°2 que estaba en Perú al momento del hecho. De todas formas, el pedido de captura en su contra continúa vigente.El segundo prófugo es Alex Ydone Castillo, investigado como presunto dueño de la droga que habría sido robada y que habría motivado el triple crimen.

Además, el secretario Ignacio Calvi identificó en las últimas semanas a otros tres nuevos sospechosos, vinculados al traslado de las víctimas y a la privación de su libertad en la casa de Villa Vaettone donde fueron torturadas y mutiladas.