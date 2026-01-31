Extradición: Perú autorizó enviar a 'Pequeño J' a Argentina por triple femicidio

El gobierno de Perú aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como ‘ Pequeño J ’ o ‘Montana’ , para que sea trasladado a la Argentina y enfrente a la Justicia por el triple femicidio de Florencio Varela . La decisión quedó formalizada mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial peruano.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Suprema 041-2026-JUS , firmada por el presidente interino de Perú, José Jerí , junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez . Con este paso, las autoridades de ambos países deberán coordinar la entrega del acusado , quien permanece detenido en un penal de la provincia limeña de Cañete. En Argentina, la causa por el triple femicidio de Florencio Varela sigue abierta y con graves cargos en su contra.

Valverde Victoriano está acusado de haber participado en el asesinato de Brenda del Castillo y Morena Verdi , ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez , de 15, en un hecho ocurrido entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025 en una vivienda del partido bonaerense de Florencio Varela.

Según la investigación judicial, a ‘Pequeño J’ se le atribuye una participación directa en un crimen cometido con premeditación , con ensañamiento, alevosía y violencia de género , agravantes que configuran la figura de femicidio . Además, la Justicia sostiene que el acusado colaboró en el ocultamiento de los cuerpos , que fueron enterrados en un pozo cavado por un tercero, a quien se le habría pagado con dinero y estupefacientes.

Estos elementos forman parte del pedido de extradición elevado por la Argentina, que fue evaluado y finalmente aprobado por las autoridades judiciales y políticas del Perú.

La fuga y la captura en Perú

Tras los crímenes, Valverde Victoriano huyó de la Argentina y logró evadir controles fronterizos, utilizando pasos clandestinos y desplazándose sin documentación oficial. Según reconstruyeron los investigadores, cruzó por Bolivia y luego ingresó a Perú, donde permaneció oculto durante varios días.

La detención de ‘Pequeño J’ se produjo en septiembre de 2025, en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, durante un operativo de la Policía Nacional del Perú. La captura fue posible gracias a una coordinación binacional y a un minucioso trabajo de inteligencia, que incluyó el rastreo de teléfonos celulares utilizados por el acusado y su entorno.

En las horas previas, la policía peruana había detenido a Matías Agustín Ozorio, integrante de la red de apoyo del fugitivo. A partir de ese arresto, los agentes simularon comunicaciones para atraer a Valverde hacia una zona controlada.

Coordinación binacional y traslado

El operativo final se concretó cuando el camión en el que Valverde se ocultaba quedó detenido por un bloqueo en la Panamericana Sur, lo que permitió que efectivos de civil lo interceptaran sin incidentes. Desde entonces, el acusado permanece detenido en Perú, a la espera de su traslado.

Con la extradición ya aprobada, resta ahora coordinar el procedimiento logístico y judicial para que ‘Pequeño J’ sea trasladado a la Argentina, donde deberá responder ante la Justicia por uno de los casos de violencia de género más graves de los últimos años.